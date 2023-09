Avec "Kurios", le Cirque du Soleil pousse toujours plus loin les limites de la prouesse humaine

Il aura fallu près de 50 personnes pour dresser cette imposante structure de 20 mètres de haut et 52 mètres de diamètre pouvant accueillir quelque 2600 spectateurs par représentation. Mais, ce n’est pas tout : le chapiteau fait partie d’un véritable village nomade qui comprend aussi une cuisine (300 à 400 repas sont préparés chaque jour), une tente artistique (elle renferme plus de 800 costumes ainsi que les espaces d’entraînement et de physiothérapie), la billetterie, des bureaux, etc.

En tout, lors de chaque tournée, 85 camions transportent ainsi de ville en ville plus de 2000 tonnes d’équipement ! On comprend donc aisément pourquoi le dernier spectacle que le Cirque du Soleil a présenté en Belgique sous son Grand Chapiteau était Totem, il y a six ans, en 2017.

Un Belge dans la troupe de “Kurios”

Alors que Totem plongeait les spectateurs dans la formidable épopée de l’évolution humaine, Kurios – Le cabinet des curiosités invite à laisser voguer son imaginaire, dans un univers loufoque et onirique aux accents résolument steampunk, ce mouvement culturel alliant esthétique et technologie du XIXe siècle à des éléments de science-fiction.

L'univers de "Kurios" s'inspire du mouvement "Steampunk". © Martin Girard shootstudio.ca

Créée en 2014 à Montréal (Canada), cette 35e production du Cirque du Soleil est présentée pour la première fois en Belgique. Elle rassemble près de 50 artistes originaires de 17 pays différents, dont un Belge, Tomas Thys, à découvrir dans l’impressionnant numéro du filet grand rebond.

Un chercheur, maître d’œuvre du cabinet des curiosités

Alors que le public prend tranquillement place, une partie des artistes, maquillés et costumés, est déjà sur le plateau et déambule parmi les spectateurs. Une bicyclette, des gramophones, des ampoules à filament… : le décor est planté. Suspendue au fond du plateau, une vieille horloge indique 11:08. Un chercheur aux allures de savant fou, maître d’œuvre de ce cabinet des curiosités, active ses folles inventions. Fumée. L’horloge tourne : il est 11:11.

Le spectacle s’ouvre en musique et chanson. Pendant les deux heures du show, six musiciens, dont une chanteuse, accompagneront sur scène les artistes en temps réel. De quoi rendre chaque numéro encore plus époustouflant tant ils sont réglés au millimètre et au centième de seconde près.

Un sens inouï et inégalé du détail

La magie et le succès du Cirque du Soleil, immense machine artistique, technique, économique (bon à savoir : sur place, la bouteille d’eau de 25cl est vendue 5 euros…) et marketing, réside, en effet, notamment, dans son sens inouï et inégalé du détail et de la performance.

Kurios en est un nouveau parfait exemple. Acrobaties, jonglage, bicyclette aérienne, contorsion, équilibrisme, trampoline géant, sangles aériennes, yo-yos, pyramides humaines…, chaque prestation est incroyablement spectaculaire, poussant toujours plus loin les limites de la prouesse humaine.

Le numéro de la bicylette aérienne par Anne Weissbecker. ©Cirque du Soleil

Ajoutez à ces éblouissantes performances, une mise en scène (de Michel Laprise) taillée sur mesure, de magnifiques effets lumineux et sonores, des costumes plus originaux les uns que les autres (plus de 120 en tout !) – mention spéciale aux personnages de Mr Microcosmos et de l’Homme accordéon –, des accessoires (426 au total), dont une main mécanique géante, créés de toutes pièces, etc. et vous obtenez un show grandiose merveilleusement huilé, qui ne cessera d’attiser la curiosité du public aux quatre coins du monde.

Le chercheur et Mr Microcosmos. ©Le Cirque du Soleil

→ Bruxelles, Brussels Expo, à côté du Palais 12, jusqu’au 29 octobre, à partir de 45 euros. Infos et rés. sur www.cirquedusoleil.com