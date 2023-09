Voici les 10 humoristes belges envoyés à la quinzaine de l'humour à Paris

Quant à la Fédération Belge des Professionnels de l'humour (FBPH), elle vient de sélectionner les 10 représentants qui vont tenter leur chance chez nos voisins. "Les humoristes n'avaient pas leur juste place dans le périmètre culturel et on voulait changer la donne", déclare Pierre-Yves Jeholet, Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à l'initiative de la FBPH (dont Vincent Taloche en est le président) et de cette quinzaine de l'humour qui se déroulera à partir du 28 novembre à Paris. "On dit souvent que l'humour est une culture inaboutie. Or, c'est le contraire. On a donc choisi de sélectionner les meilleurs pour les envoyer sur la scène internationale. Paris sera un tremplin pour ces comédiens."

À l’issue de deux soirées de sélection intitulées "Turbulences belges", le jury - composé notamment de la comédienne et humoriste Virginie Hocq, du directeur artistique de Montreux Comedy ou de la directrice du Point-Virgule à Paris - a fait son choix parmi les 20 finalistes (ils étaient 65 candidats au départ). Voici les 10 candidats, sans ordre de préférence, retenus pour aller se tester à Paris :

1. Sacha Ferra

Les artistes belges à quinzaine de l'humour parisienne ©Facebook

Jeune prodige d'à peine 23 ans, ce nouveau chroniqueur sur Tipik écume les scènes depuis 4 ans avec son style et sa verve a-Tipik. On le verra aussi au prestigieux festival de Montreux. Son show "Plat pays", avec ses savoureuses piques envers nos "amis" français, décortique le "génie belge" et Sacha-rrie un max!

2. Anthony Circus

Les humoristes belges à la quinzaine de l'humour parisienne ©Instagram

Dernier gagnant du concours Next Prince of Comedy (Guillermo Guiz, Laura Laune et Fanny Ruwet sont passés par là), ce stand-upper qui vrille en tueur en série - sa parodie en Francis Cruel est mortelle - est aussi loufoque que cynique. À écouter depuis peu sur La Première.

3. André Demarteau

Les artistes belges à quinzaine de l'humour parisienne ©Facebook

"Probablement un des meilleurs stand-upper de sa rue" comme le chroniqueur de Tipik (ex-Cactus ou chez Vinz) se définit lui-même dans son spectacle Salade, Tomates, Oignons. Anderlechtois à casquette, de père liégeois et de mère portugaise, il est le "papa ghetto" made in Belgium.

4. Mehdi BTB

Les artistes belges à quinzaine de l'humour parisienne ©Facebook

Carolo vivant à Bruxelles, cet autre gagnant du Next Prince of Comedy est un consultant financier qui fait des blagues d'une efficacité redoutable. Du pur stand-up.

5. Sarah Lélé

Les humoristes belges à la quinzaine de l'humour parisienne ©Instagram

Cette humoriste belge d'origine congolaise a commencé le stand up à 14 ans et est capable de retourner n'importe quelle salle avec ses punchlines olé (lé) sur le choc des cultures.

6. Gaëtan Delferière

Les artistes belges à quinzaine de l'humour parisienne ©Facebook

Scénariste pour Netflix, France Télévision, Canal + ou encore Tipik, ce mi-belge mi-français qui vient de rejoindre France Inter mélange humour et absurde avec brio. Avec une dinguerie enivrante en bonus.

7. Kostia Zielonka

Les artistes belges à quinzaine de l'humour parisienne ©Facebook

Gagnant du dernier Festival du rire de Rochefort, ce Waterlootois est un jeune papa divorcé dont la bonhomie décalée et communicative ne laissent personne indifférent.

8. Lorenzo Mancini

Les humoristes belges à la quinzaine de l'humour parisienne ©N.L.

l'architecte de la vanne. Architecte de profession, ce gagnant du concours Next Prince of Comedy construit ses blagues comme personne. Un humoriste à l'humour "intelligent", avec un look de premier de classe, mais qui a du comic'art en lui.

9. Julie Geller

Les artistes belges à quinzaine de l'humour parisienne ©Facebook

Entre dérision et cynisme (sa visite hilarante chez son beau dentiste), cette consultante dans la vraie vie a fait de sa mauvaise foi son terrain de jeu sur scène. Aussi drôle que tendre, naturel et… familier.

10. Denis Richir

Les humoristes belges à la quinzaine de l'humour parisienne ©DR

Avec une aisance rare et un narcissisme décomplexé, ce linguiste de formation joue habilement avec les mots et des textes au diapason sur n'importe quel domaine. Ou quand on vanne, vit et devient un véritable humoriste-orateur.