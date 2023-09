L'AGJPB quitte à son tour la Fédération internationale des Journalistes

"Ces départs en cascade s'expliquent par un très long conflit portant sur la gouvernance de la FIJ, son absence de transparence, son leadership, sa gestion", explique l'association belge, qui reproche également à l'organisation internationale sa rupture avec la FEJ.

En effet, la FIJ avait décidé, en avril, de rompre l'accord de solidarité financière avec la fédération européenne, laissant cette dernière seule avec un déficit budgétaire. "Cette rupture abrupte de solidarité avec la FEJ est inacceptable sur la forme et met en péril la fédération européenne", martèle l'association.

De plus, la FIJ "reste en défaut de respecter le Code belge des Sociétés et Associations (CSA), en ce qu'elle n'octroie le droit de vote à ses membres qu'aux Congrès (tous les 3 ans) et non aux assemblées générales annuelles. Ce non-respect des droits fondamentaux des membres a notamment pour conséquence que le contrôle démocratique ne peut s'exercer sur le Comité exécutif de la FIJ, ses actions et sa gestion."

L'AGJPB a notifié un préavis de 6 mois à la FIJ, conformément à ses statuts. Son départ sera donc effectif fin mars 2024.