L'humoriste Sandrine Alexi est nostalgique des "Guignols de l'info" : “J’aurais aimé qu'on en fasse un musée"

Et avant de venir en 2025 en Belgique pour un tout nouveau spectacle qui cassera les codes de l’imitation, elle sera au gala d’Élodie Poux le 18 octobre au Festival international du rire de Liège mais aussi et surtout ce dimanche 1er octobre pour deux représentations – 14 et 20 heures – des Restos du Rire à Mons (voir notre vidéo sur dh.be). “Je n’arriverai pas à imiter tous les membres des Enfoirés mais certaines chanteuses, oui, affirme l’artiste de 57 ans. “Je ferai un medley (elle avait sorti un album pop rock en 2015, NdlR), mais je suis plus efficace comme imitatrice que comme chanteuse quand même (sourire) !”

Quelles voix vous résistent encore ? Les hommes seraient-ils plus compliqués à imiter ?

”J’arrive à faire Elie Kakou ou Claude François. Tous les hommes avec une tessiture assez perchée sont assez accessibles pour les femmes en imitation. Mais si trop de graves, non. Un peu comme les hommes qui doivent imiter des femmes à la voix aiguë. Si j’imitais plus d’hommes, je tomberais plutôt dans la caricature et non l’imitation. Côté femme, Florence Foresti n’est pas facile à faire. Je dois aller vraiment la chercher dans la gorge pour arriver à sortir une voix grave cassée. Et déjà, ça finit par chatouiller, donc on a envie de se gratter la gorge. Ce n’est pas impossible mais j’ai toujours eu difficile à la faire.”

La période des Guignols vous manque-t-elle ?

”Tout me manque ! La complicité qu’on avait. On était une super équipe, on se marrait bien tous les soirs. C’était un vrai rendez-vous. Après, ce qui manque, ce sont toutes ces marionnettes. Je ne sais pas où elles sont passées. On était attachés à elles et on ne sait pas où elles sont. On n’aurait pas pu les garder car elles appartiennent à Canal+. J’espère qu’elles vont bien… qu’elles ne sont pas trop abîmées. Car ce sont des marionnettes qui nécessitent d’être conservés à une certaine température. J’aurais bien aimé qu’il y ait un musée des Guignols de l’info et que le public aille à la rencontre de ces marionnettes. Comme le Grévin, pas en cire, mais en latex. Ça aurait été sympa. Tout ça manque, mais c’est une belle histoire de vie !”

Pas de retour envisagé ?

”Franchement, je n’ai aucun écho par rapport à cela. Et comme c’est un programme qui appartient à Canal+, ce sont eux qui doivent être le déclencheur sur les marionnettes des Guignols. Ce sont eux qui décident, mais je ne crois pas… S’ils ont décidé d’arrêter aussi brutalement en 2018, ce n’est pas pour recommencer.”

La patte des Guignols était pourtant de tourner l’actualité en dérision, parfois même de manière très frontale. Ne serait-ce justement pas cela qui manque dans le paysage humoristique de nos jours ?

”Alors je pense que des humoristes sont capables d’aller très loin, notamment Blanche Gardin (qu’elle imite, NdlR), de parfois déranger ou choquer. Aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, il est vrai qu’il y a une ambiance un peu susceptible où on a l’impression qu’on ne peut pas dire les choses. Ça me manque, car cela aide toujours les gens à prendre du recul quand on fait de l’humour. Même parfois sur des choses dérangeantes.”

Sous le couvert de marionnettes, on se permettait davantage ?

”Oui, car elles restent un filtre. Ce n’est pas comme si quelqu’un dit directement des choses. Vu le succès des Guignols durant autant d’années… Il y avait plus de gens qui aimaient qui ne les détestaient. Maintenant, je pense qu’ils auraient encore leur place aujourd’hui, car ils avaient une intelligence d’écriture et auraient probablement su s’adapter à l’époque. Comme ils étaient déjà avant-gardistes, ils auraient continué à anticiper et avoir un ton juste.”

Après avoir imité autant de politiques, n’avez-vous jamais pensé à vous y engager ?

”Ah non, non. Ce n’est pas mon rêve d’enfant. Imiter les femmes politiques m’amuse bien. En parlant, en chantant et en gardant mon âme d’enfant. Et je ne suis pas sûre que les politiques l’ont gardé…”

Objectif des Restos du Rire : nourrir plus de 5 000 personnes

Après le succès et le sold out des éditions 2019 et 2020, Les Restos du Rire sont de retour pour une troisième édition pour la bonne cause. “L’initiative est partie du Grand Cactus, c’est pourquoi Jérôme de Warzée en est le parrain, nous confie le Montois David Jeanmotte, fondateur de l’événement avec son compagnon Guillaume. Et notre objectif est d’alimenter les Restos du cœur belges, via l’antenne montoise.” Au menu, donc ? Deux shows d’humour dans l’esprit de Coluche (avec Kody, Martin Charlier, les frères Taloche ou encore deux artistes français comme le fils de Joe Dassin – Jonathan Dassin – et l’imitatrice des Guignols de l’info Sandrine Alexi, sous la direction artistique de Valérie Cornelis et son équipe de la “Com' des Demoiselles”) ce 1er octobre au Théâtre royal de Mons (infos et réservations via ticketmaster.be ou via le 070/660.601). “Ces spectacles sont entièrement bénévoles et au profit des plus démunis. L’année dernière, on a nourri 5 000 personnes et on espère faire plus cette année avec la construction d’une maison mobile pour les SDF à Mons. Il faut savoir que, suite au Covid, on est passé de 400 à 800 familles à nourrir par mois du côté des Restos du cœur montois.”