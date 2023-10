Votre fonction

• Rédactionnelle :

Vous intégrez une rédaction composée de journalistes web qui travaillent selon différents “shifts horaires” de 06h30 à 24h00, week-end et jours fériés compris. Vous êtes au cœur du réacteur de l’information et avez pour mission passionnante de faire atterrir les sujets, articles, reportages, vidéos, interviews, commentaires, analyses… le plus rapidement possible sur le site.

Vous rédigez aussi chaque jour une série d’articles ; vous gérez le flux continu d’informations provenant des diverses rédactions de la DH et du groupe médias IPM.

Vous avez les capacités de traiter n’importe quel type d’actualités avec un intérêt particulier pour le sport vu l’ADN de la marque que vous désirez rejoindre.

Vous effectuez une veille informative, rien ne passe à travers votre regard journalistique. Pour vous aider, vous scannez régulièrement les agences de presses, les autres médias, les réseaux sociaux, les sites webs et vos propres réseaux.

Vous pouvez également proposer des sujets vidéo, des reportages vidéo, des interviews vidéo, des angles originaux qui pourraient avoir un meilleur écho sous format vidéo unique.

Vous apportez chaque jour des idées originales en fonction de l’actualité ou des thématiques du moment. Vous assurez en permanence le suivi, la mise à jour et l’optimisation de nos contenus en bonne communication avec le coordinateur info et les autres journalistes. Vous êtes en permanence attentif à la “vie du web” et à tout ce qui s’y passe.

Vous animez la home page en la remodelant régulièrement et en hiérarchisant l’information. Vous ne rechignez pas à traiter des news people régulièrement et à relayer des “buzz”.

Vous assurez un certain nombre de shifts les samedis, dimanches et jours fériés chaque mois.

Réseaux :

La gestion des réseaux sociaux est à certains moments de la journée et de la semaine du ressort de la rédaction web. Via une plate-forme dédiée, vous gérez la bonne présence et la bonne cadence de nos contenus sur divers réseaux selon les recommandations du community manager.

Résultats :

Vous suivez les performances du site en temps réel. Vous restez attentifs aux objectifs globaux du site.

Votre profil

• Vous êtes diplômé (Bachelier ou Master) en Journalisme et Communication.

• Vous avez de préférence une première expérience dans le journalisme (web ou autre).

• Vous possédez une orthographe irréprochable.

• Vous avez la capacité de travailler en équipe, dans le feu de l’action.

• Vous jonglez avec les réseaux sociaux.

• Vous êtes créatif, curieux et autonome.

• Un attrait général pour les thématiques suivantes : politique, justice, sports, conso, infos régionales,….

• Vous êtes capable de travailler en équipe comme seul. Vous êtes de nature sociable et vous aimez aller vers les autres.

• Une connaissance dans les domaines suivants est un atout : SEO, création de matériel graphique et vidéo (Photoshop, Adobe Premiere).

Notre offre

Nous vous offrons un challenge passionnant dans un cadre de travail agréable au sein d’une équipe jeune et dynamique. Vous entrez de plain-pied dans un groupe Medias rassemblant des journaux, des magazines, des sites web, une radio, une télévision ainsi que d’autres entreprises et services. La possibilité de s’épanouir au sein d’une rédaction nationale !

Nous vous proposons pour démarrer un minimum de 10 jours par mois sous statut indépendant (free-lance).

Postuler

Intéressé(e) ? Envoyez votre C.V. ainsi qu’une lettre de motivation à Laurent Depré (laurent.depre@saipm.com). Les candidatures seront traitées en toute confidentialité.