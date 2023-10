Liane Foly : “J’en ai fait des trucs coquins… avec ma voix !”

Cette Annie Cordy à la française (elle avait repris son hello Dolly), qui sera ce 5 octobre à Liège, le 19 à Bruxelles et le 28 à Namur, assure que tout ceci “n’est pas biblique. Même si la spiritualité m’inspire beaucoup. Je commence d’ailleurs une série avec une chaîne spirituelle en France. Je commence des conférences les lundis soir pour échanger avec le public sur la vie, la mort, le deuil, etc. Ce n’est pas biblique mais plutôt un apaisement dû au vécu, à l’expérience, à la compréhension de la vie. Parce qu’on est tous les mêmes les êtres humains. On est bousculés, blessés de tas de choses.” Crise de la soixantaine chez celle que l’on a aperçue dernière dans Danse avec les stars, Mask Singer et actuelle sociétaire des Grosses têtes (aux côtés des Belges Alex Vizorek et Philippe Geluck) ? “Au contraire, c’est la libération ! explique celle qui va reprendre sa carrière internationale. Et puis, j’estime que c’est plaisant de savoir qu’on a compris des trucs. Après, on peut rire. Je suis dans l’instant présent et pas du tout dans le passé. Je n’aime pas les regrets, je déteste les remords, ce n’est pas ma came.”

Pas de regrets concernant les enfants ?

”Non. Si je n’en ai pas eu, c’est qu’il y a une raison. Moi, tout ce que j’ai voulu dans ma vie, je l’ai eu hein (sourire) ! Quand on veut vraiment quelque chose, on l’a. Il s’avère ici que ce n’était pas sur ma route, pas mon programme. Ce n’était ni le bon moment ni trouvé la bonne personne. J’en ai eu envie avec une personne mais l’horloge biologique est arrivée dans la balance. Après, ce n’est rien comparé à ce que j’ai déjà eu comme cadeaux.”

60 ans, un tournant alors ?

”C’est mon troisième acte. Jane Fonda disait : “À partir de 60 ans, je veux réussir mon 3e acte.” Et elle l’a réussi puisqu’elle a 85 ans aujourd’hui. Il n’y a rien de plus beau que tous ces petits efforts à faire pour rester belle, élégante et désirable. Ça vaut le coup de continuer à vivre du coup.”

Comment fait-on, justement, pour rester désirable ?

”Je ne parle pas que de sexe, même si cela en fait partie. Une vie sans sexualité n’est pas possible. D’ailleurs, je le dis sur scène : la libido, c’est simple, il y a deux solutions. Ou la fermeture définitive ou open bar. Pour moi, j’ai choisi la deuxième ! La vie est courte, profitons-en. C’est pourquoi je dis toujours que je suis une sexygénaire (sourire) !”

Vous avez d’ailleurs toujours assumé votre chirurgie esthétique…

”Je n’ai fait aucun lifting, ce sont juste 50 ans de… (elle montre son cou, NdlR), je suis très musclé de la voix. C’est un travail qui muscle tous les tendons. Je me suis fait opérer du nez aussi. Mais on le paye très cher aussi quand on l’assume car les gens sont surpris quand ils me voient en vrai. Je ne suis pas ridée car ma mère, déjà, n’était pas comme ça. Ma tante, elle a zéro ride à 95 ans. C’est très impressionnant. Quand vous naissez de ces clowns-là comment voulez-vous ? C’est dans les gènes, mais je n’ai pas le temps d’expliquer cela aux gens médisants. Je le dis sur scène : “Pas étonnant qu’elle soit comme ça avec tous les travaux qu’elle a faits !” Je rigole de beaucoup de choses, j’ai un vrai recul. Et j’ai tellement conscience que tout peut s’arrêter dans une seconde. J’ai la lucidité de la richesse et de la brièveté de la vie.”

La vie est courte… penseriez-vous déjà à la mort ?

”Bien sûr ! On ne va pas y échapper. C’est le seul point commun que l’on ait. Et quand on prend du recul, on sait qu’on va tous au même endroit. On est tous condamnés à la même chose : on va partir sans rien ni argent. On n’est rien et seul. On naît seul, on meurt seul et beaucoup de gens n’ont pas compris ça. Alors pourquoi autant de haine et de guerres. Pour quoi faire ? Faut se concentrer sur les belles choses. J’avais des parents solaires, des flammes jumelles qui m’ont donné ma joie de vivre, ils allaient à la droguerie du sourire. On allait chez le psy quand on était fou. Pas comme aujourd’hui.”

Au vu de votre carrière engagée, l’étape suivante serait-ce la politique ?

”Non. Être engagé, c’est une chose. Après, le seul poste qui pourrait me faire plaisir, c’est la culture. Mais après, sinon, non, jamais je ne ferai de la politique. Et c’est tellement loin de l’entertainment… même s’ils jouent beaucoup la comédie. Mais cela n’a rien à voir.”

L’anecdote insolite et coquine sur son début de carrière

Si aujourd’hui, la jazzy Liane Foly est la voix pour l’éternité de la sorcière (avec une imitation de son regretté ami Elie Kakou) dans La princesse et la grenouille de Disney, l’imitatrice a parfois aussi réalisé des jobs insolites. Comme celui de la voix… du téléphone rose. “Oui, en effet, sourit la comédienne qui a toujours travaillé ce don de la voix et du doublage. C’était un service sur minitel car à l’époque c’était 3615 code je ne sais pas quoi. J’écrivais et enregistrais des sketches. C’est-à-dire que quand quelqu’un appelait, je décrochais.” Et elle nous fait alors une démonstration. “'Bonjour, c’est Véronique. Aujourd’hui, je prends l’avion avec Robert, le pilote et moi je suis votre hôtesse de l’air.' Et on faisait ça jusqu’au bout… C’est-à-dire que le client payait pour avoir le bout de l’histoire… Enfin, nous, on restait en studio. On se marrait bien ! Un peu comme les gens qui doublent les films pornos. Donc oui, j’en ai fait des trucs coquins… mais avec ma voix hein (rire) !”