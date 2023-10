”Y a de la joie, bordel !”: Claude François (si, si!) est de retour pour cette semaine de la santé mentale

”Détente et joie sont les ingrédients qui constituent l’état naturel d’un être humain, détaille le pitch du spectacle de cette ex-coach d’entreprise et “funférencière” reconvertie en artiste comique. “Dès lors, il suffit de regarder autour de nous pour s’apercevoir que le monde est parti en sucette ! Ce spectacle d’humour nous invite à prendre un peu de distance pour rire de nous et des comportements qui nous éloignent de la joie. Alors, oserez-vous la joie ?” Le genre de show qui fait du bien en ces temps difficiles...

Pour revoir notre interview de celle qui est née la même année que l’illustre chanteur (“C’est n’est pas un nom de scène mais mon vrai nom”), rendez-vous ici. Et pour la voir en live, rendez-vous ce 10 octobre au Trocadéro à Liège, ce 11 octobre 2023 à La Nef à Namur et ce 13 octobre à l’Espace Lumen à Bruxelles. Infos et réservations www.sceneculture.be.