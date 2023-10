Michel Boujenah : “Il y a une banalisation de l’antisémitisme mais aussi de l’extrême droite”

Le langage djeuns et surtout leur quotidien est mis en avant avec ce questionnement : “Je ne sais pas comment était la vie à 20 ans pour vous mais, pour nous, c’est compliqué. On a le préservatif pour le sida, le masque pour le corona. Il nous reste un orifice pour respirer. Quand je m’assois, je m’étouffe.” “Évidemment, ça fait rire, constate Michel Boujenah, qui n’est pas grand-père mais “un vieux père”. Mais, en même temps, c’est le constat de blessure chez la génération de mon fils qui est terrible…”

En parlant de nos jeunes et quand on voit le monde dans lequel on vit aujourd’hui (cette interview a été faite avant l’attaque du Hamas) avec cet antisémitisme parfois caché, avez-vous peur pour les générations futures ?

”Dans ma génération à moi, c’était pareil. Il y a eu Carpentras (la profanation du cimetière juif en 1990 par quatre néonazis, NdlR). La seule chose qui change avec le temps est que le drame a peut-être une banalisation de la violence, du racisme et de l’antisémitisme. Il y a une banalisation de l’antisémitisme mais aussi de l’extrême droite. Tout d’un coup, à force de les voir présents, c’est comme si on s’y habituait.”

Et c’est cela le danger…

”Mais chaque époque a ses dangers. J’avais 16 ans en 68. Et je peux vous dire qu’en mai 1968, la violence entre les flics et les manifestants, ce n’était pas de la rigolade, hein ! Il y avait beaucoup plus de morts que ce qu’on a dit.”

"Le danger, ce qu'il me fait peur, c'est le désintérêt de la jeunesse pour les élections, le vote et la démocratie."

Faut-il faire confiance en notre jeunesse ?

”Oui car je trouve qu’il y a une immense vivacité dans la jeunesse d’aujourd’hui. Que ce soit sur l’écologie ou par exemple, dans l’humour. C’est fascinant. Quand j’avais 25 ans, on était 10. Et quand on voit la programmation du festival de Liège, l’offre est délirante ! Le danger, ce qu’il me fait peur, c’est le désintérêt de la jeunesse. Non pas pour la politique pour les élections, le vote et la démocratie. Ils ont tendance à oublier qu’on ne peut pas survivre sans la démocratie. Et si on s’en désintéresse, alors qui va décider pour nous, ceux qui vont voter ? Alors si c’est une minorité, cela peut être très dangereux. C’est cela qui m’inquiète. Regardez la mondialisation, et des conflits mais aussi des maladies. Il y a 30 ans, le Covid serait resté en Chine… c’est la circulation.”

Et dans le milieu artistique, c’est l’intelligence artificielle qui fait peur…

”J’ai le fils d’un copain qui bosse dans une boîte à ce sujet aux USA. Ils en sont à ChatGPT 4 là-bas. Ça fait peur, en effet… Ils pensent que, et j’en avais froid dans le dos quand il me l’a dit, dans quelques années ils pourront faire un film que pour nous. Sans acteurs, sans auteurs et avec vos obsessions, rêves, envies et même vos erreurs. Ils pourront fabriquer un film, virtuel. Vous aurez l’impression de voir un vrai film avec de vrais acteurs mais ce film n’aura qu’un seul spectateur : vous. Ils ne l’auront fait que pour vous. Vous pourrez l’acheter que pour vous. La seule chose qui me rassure est qu’en même temps qu’il y a ces développements dans tous les sens qui ont aussi de bons côtés, c’est que notre métier est indestructible. Parce qu’on est en chair et en os. Vous ne pourrez jamais remplacer des acteurs sur scène avec un public en vrai. Et plus on ira dans le sens du virtuel, plus les spectacles vivants existeront encore plus forts. Comme une espèce de résistance. Il y a une éclosion de paroles et c’est cela qui est rassurant. Ok, il y a des gosses qui utilisent ChatGPT pour leurs rédactions et ils ont des meilleures notes ! Mais comme je dis toujours : l’humanité est faite de nos erreurs et de nos défauts, c’est cela qui fait que l’on est des êtres humains et non pas des machines…”

Il va “écumer” tous les lieux de stand-up en Belgique

Tête d’affiche du Festival du Rire de Liège (comme Gad Elmaleh, Élodie Poux, JeanFi Janssens, Gérémy Credeville, Laura Felpin ou encore Virginie Hocq, PE, Pablo Andres, Cécile Djunga, Fabian Le Castel et Sarah Grosjean), Michel Boujenah est impressionné par le nombre de spectacles et de jeunes humoristes de nos jours. Celui qui vient de tourner Shlomo au Maroc et de finir le prochain Claude Lelouch a des envies de remonter sur scène. “Jouer L’Avare m’a fait un bien fou donc je vais revenir au théâtre vivant aussi. Je dois écrire une pièce pour trois femmes et je veux faire mon prochain film sur les riches et les pauvres.” Celui qui a envoyé de l’argent au Maroc suite au séisme (”mais je ne le crie pas sur tous les toits”) nous annonce aussi que son prochain spectacle sera un stand-up. “Je vais écumer tous les stand-up de Belgique et de France. J’ai envie de me coltiner tous les petits lieux parce que je ne sais pas ce que c’est que de jouer devant 40 personnes, assis devant des tables et qui boivent des coups. Je ne sais pas comment je vais faire mais je pense que je serai plus vieux (sourire) !” Et de conclure : “Ça m’amuse beaucoup. Je n’ai pas grand-chose à prouver. Je pourrais m’arrêter de travailler si je veux. Mais je n’arrive pas à l’idée de m’arrêter donc je cherche de nouveaux challenges à chaque fois. Bref, je pense en avoir encore pour 10 ans avant de dire : je suis fatigué, laissez-moi tranquille (sourire) !”