Les Belges font mieux l’humour d’après le couple franco-belge Élodie Poux/Michel Frenna : “Ils nous ont soupçonnés du mariage blanc en France”

Quant à Élodie Poux, qui trouve que son homme était devenu un “connard de Parisien”, elle lui a redonné goût à la Belgique et assure s’être “belgicisée” au fil du temps. “Je parle belge hein, je sais dire savoir, au lieu de pouvoir, les W.-C., oufti, sale baraki, etc. (sourires)”

Pourquoi avoir choisi Liège pour ce gala ?

Michel Frenna. “D’abord parce que les frères Taloche nous ont conviés à cette carte blanche. Puis ensuite, quitte à faire la fête, autant la faire dans l’endroit où les fêtes ne sont jamais ratées ! Autrement dit Liège. Et donc tout était réuni pour le thème : la ville et l’envie de le faire tous les deux aussi.”

Élodie Poux. “Et parce que monsieur est liégeois, bien évidemment ! Et donc je suis liégeoise par alliance.

M. F. “D’origine. Enfin, je le suis oui. J’ai grandi à Liège.”

Cela signifie que les Belges font mieux l’humour ?

E. P. “Haha oui. D’ailleurs, un spectacle s’appelle Faites l’amour avec un Belge (de Michael Dufour, NdlR). Les Belges sont plus détendus. Les Belges viennent voir un spectacle d’humour pour se marrer, pas pour faire une analyse littéraire de tout ce qui va être dit… (sourires) !”

M. F. “Oui et puis je crois aussi qu’en Belgique, on aime bien être immergé dans un thème ou dans un spectacle. Et là, le gala sur le mariage où on a eu envie que la décoration commence dès l’entrée du Forum, je crois que le public de Liège est taillé pour ce genre d’envie.”

Le Forum de Liège (2 000 places), ça fait beaucoup d’invités pour un mariage…

E. P. “Comme dans un vrai mariage. Le nombre de gens qui m’ont dit : 'Écoute, il y avait des gens, ils étaient là, je les ai nourris hein, parce que c’était l’heure mais je ne sais pas qui c’est'. Ben voilà, là, ça va être pareil. Ce sont des cousins très, très, très très très éloignés (sourire).”

Est-ce facile de bosser ensemble ?

E. P. “Nous deux, oui. C’est plutôt facile parce qu’on se connaît par cœur et qu’on sait de quoi l’autre est capable.”

M. F. “Et puis le fait qu’on soit mariés, elle m’a enlevé tout mon libre arbitre.”

E. P. “Oui, c’est moi qui décide (sourire) !”

À quand un duo sur scène ?

M. F. “Cela me paraît un peu compliqué dans le sens où bah, elle est sur scène et moi beaucoup dans la mise en scène. Donc en fait, un gala nous permet vraiment de travailler ensemble parce que nos deux compétences et nos deux professions se rejoignent. Après, on n’a pas forcément envie de tout faire ensemble non plus. Il faut avoir encore envie de se voir le soir !”

E. P. “Ah ouais, pitié, ça c’est compliqué. C’est quelque chose qui prend tout notre temps pendant des semaines et des semaines et, du coup, il faut savoir se garder des plages horaires libres pour parler d’autres choses. L’enfant est là pour ça, mais c’est déjà très présent le travail dans notre vie.”

Qui est la star à la maison, finalement ?

M. F. “C’est notre petite fille. Elle est très drôle d’ailleurs. Si on fait rentrer une star à la maison, ce n’est plus une vie de famille. C’est un truc de groupie. Après, il faut toujours que je me balade avec un projecteur sur elle-même dans la rue. Sinon à part ça, elle est plutôt simple.”

E. P. “Oui sinon je ne supporte pas (sourire) ! Non, il n’y en a pas, Dieu merci. La maison est un havre de paix.”

Élodie Poux se marie avec le comédien Michel Frenna. Après avoir annoncé sa grossesse sur les réseaux sociaux, elle a donné naissance à une petite fille le 10 octobre 2020 . ©cameriere ennio

Élodie Poux, pionnière dans la jurisprudence de l’humour : “Oui, on peut faire des blagues sur tout !”

Condamnée en première instance après sa blague sur un torero blessé à la radio en 2018 (”il a fini en jambon”), la chroniqueuse de Paris Première et Rire et Chansons a finalement été relaxée en appel après son texte corrosif sur l’accident grave survenu à un jeune matador lors d’une corrida. Élodie Poux a ainsi évité une amende de 2 500 euros (dont 1 500 avec sursis) et le versement de 2 000 euros au torero, au titre du préjudice moral. “Cette histoire m’a fait une publicité de ouf, nous confesse l’humoriste. Je remercie ce monsieur qui a souffert pour ma carrière (rire). Non mais cela m’a permis d’être une jurisprudence pour les copains. S’il leur arrive un truc, ils pourront plaider le fait que cela est déjà arrivé. Et que oui, on peut faire des blagues !”

On peut donc rire de tout ? “Oui mais il faut avoir un bon avocat ! sourit celle qui réalise aussi des montages vidéos hilarants en mode dialogues de sourds avec Emmanuel Macron (”il n’y a rien de vexant ni aucun jugement sur sa manière de faire de la politique, juste de la blagounette”). Il y a des sujets qu’il vaut mieux éviter car cela n’en vaut pas la peine. Même pour la meilleure blague du monde, cela ne vaut pas le coup de se ramasser six mois derrière de procédure. Cela prend trop de temps et d’énergie. Maintenant, je sais que ces sujets-là, je n’en parle plus. Comme cela, je n’ai pas de soucis.” Et de préciser que cela ne la freine pas pour autant. “On peut se faire engueuler pour à peu près n’importe quelle blague sur n’importe quel sujet. Soit tu as peur de tout et tu fais des sketches sur les téléphones portables… soit, il faut y aller en évitant deux, trois sujets les plus embêtants.”

Et son mari Michel Frenna de rajouter : “Cela a toujours été le boulot des humoristes d’aller chercher le truc qui fait mal. Même quand on parle de la vie de tous les jours. Pour le gala, on est allé chercher ce qui fout en l’air les mariages traditionnels pour s’en servir. Donc, encore une fois, oui, on peut rire de tout.” Et de conclure : “Quand Élodie dit qu’il y a des sujets qu’elle ne ferait pas pour une vanne, OK mais elle le fait si elle a un axe, un fond et un truc à dire derrière. Moi je trouve que cette histoire l’a mûrie dans son travail. Aujourd’hui, elle a une écriture plus fine, plus tranchante et plus juste. Je pense qu’on peut rire de tout, mais il faut juste laisser parler les gens talentueux parler de tout. Et on pourra en rire.”