L’humoriste PE fait déjà rire sur l’attentat de Bruxelles : “Je continuerai à être un bon vivant”

Passé l’aspect foot “pas dingue” et les “ola” dans le stade, l’humoriste revient sur cette fameuse seconde mi-temps du match Belgique – Suède qui n’a jamais eu lieu suite à l’attentat terroriste contre des Suédois qui s’était déroulé à l’extérieur. “Le match n’a pas repris donc on a attendu, attendu…” Avant de revenir sur la communication floue (”j’avais l’impression de prendre le train avec la SNCB !”) au sein du stade Roi Baudouin pour l’évacuation des supporters qui ne savaient pas trop ce qui se passait. Il diffuse alors dans sa vidéo ce fameux message diffusé par le speaker qui avait “la voix d’Alexander De Croo, ce qui ne me rassurait pas des masses”.

”Je stressais, j’étais un peu paniqué mais il y a une vidéo qui m’a donné la banane”

Après être revenu sur l’ambiance des supporters durant l’attente et de plaisanter sur “la bière non alcoolisée dans les stades, c’est pour les gens qui aiment pisser ça !”), PE en profite aussi et surtout pour passer un message d’espoir. “Même si je ne suis pas fan de foot, je retournerai dans un stade. Car la peur ne va pas gagner, la haine ne va pas gagner et la colère ne va pas gagner. Dans les moments les plus sombres, la seule chose que j’aurai à proposer, ça sera ma joie de vivre !” Un beau message avant d’en rigoler à nouveau directement derrière : “Quand je m’entends parler, j’ai l’impression d’être le Dumbledore de chez Wish.” En même temps, il se dit honnête car “c’est cela que je pense !” Et de conclure : “Avec ce discours-là, je ne dis pas que je pourrais finir Miss Belgique mais au moins première dauphine !”

Avant de finir sur une colombe en mémoire des “victimes de la bêtise humaine”, PE n’oublie pas son bouc émissaire fétiche, alias Elio Di Rupo, qu’il surnomme “la Momie”. “Je stressais, j’étais un peu paniqué mais il y a une vidéo qui m’a donné la banane. Je ne pensais pas un jour dire ça mais merci la momie pour ce moment d’anthologie.” À savoir sa danse avec Jacqueline Galant qui tourne sur les réseaux sociaux. “Alors elle n’est pas belle la vie !”, comme le scande PE, une phrase devenue son slogan. L’artiste terminera d’ailleurs sa tournée “PE raconte des histoires drôles” au Cirque royal le 10 novembre prochain.

On peut rire de tout, selon les internautes

Les internautes semblent unanimes, cela soulage d’en rire. “La bière sans alcool, c’est pour les gens qui aiment bien pisser”, rigole un internaute, en commentaire sous sa vidéo, qui remercie PE pour son humour sans rien ôter du drame qui s’est déroulé à quelques pas de là. “Merci pour ton humour qui fait passer les choses… Et mieux qu’avec une bière sans alcool. Continuons à vivre.. car à côté de ça, elle n’est pas belle la vie… (PS : comment se fait-il qu’il n’y a pas encore une émoticône Momie ? 🤔) sinon 🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️”

”Merci pour ce message plein d’espoir, il y a tout ce qui est dit et le non-dit, plein de pudeur”, salue un autre internaute sur Instagram. Pensée à nos amis belges et suédois, la peur ne passera pas” Ou encore : “Non mais alors toi ! Quelle chance y a-t-il que pour ton 1er stade ça finisse ainsi ?” Bref, comme conclut ce dernier : “Un message à ton image ironique, pudique et plein de bon sens”.

La réaction de PE : “Je ne voulais pas plonger dans le climat dans lequel ce genre de personnes plongent la société”

Contacté par nos soins suite à sa vidéo sur les RS, l’humoriste se remet de ses émotions. “Honnêtement, être dans le stade, je crois qu’au final, c’était l’endroit où tu étais le moins stressé, nous assure celui qui semble être l’un des premiers à oser plaisanter aussi vite autour d’un événement tragique. “Je ne sais pas si j’ai vraiment rigolé du truc mais plutôt de ce qui se passait dans le stade. Et quand on regarde l’actualité, pour le moment, il y a quand même pas mal de mauvaises nouvelles qui tombent… je ne voulais passer à côté. Je n’ai pas parlé du sujet mais plus de l’événement et du climat dans lequel ce genre de personnes plongent la société.” Et d’ajouter. “Moi, je n’ai pas envie de plonger dedans donc je me suis dit : je vais faire une vidéo pour faire des blagues. Comme le fait d’avoir découvert que les bières étaient non alcoolisées dans les stades. Évidemment que c’est intelligent car quand on voit comment les gens peuvent déjà s’emballer de trucs non alcoolisés… qu’est-ce que ce serait avec de l’alcool ? Je trouvais donc ça drôle de faire la blague.”

Pourquoi avez-vous réalisé cette vidéo ?

”Je l’ai faite parce qu’il ne s’agit pas de rire de tout mais bien de dire qu’il est important que la haine ne va pas gagner, ni la colère ou la peur. Je continuerai à être le bon vivant que je suis ! D’habitude, j’écris ce que je raconte mais, ici, je n’ai rien écrit. J’étais présent dans le stade et le décalage entre ce que je suis en train de vivre, qui n’avait rien de dramatique en étant juste confiné en attendant de pouvoir évacuer, et l’extérieur était dingue. Nous, on a juste eu un long à ne rien observer. À part une pelouse… très bien tondue (sourire) !”

Dans quel état d’esprit étiez-vous avant d’entrer dans le stade ?

”La seule chose que l’on savait, même avant que le match ne commence, est qu’il y a eu une fusillade dans Bruxelles et qu’il semblerait que ce soit deux fans de la Suède qui avaient été touchés. Les joueurs, eux, n’étaient apparemment pas au courant. Mais ils l’ont appris à la mi-temps. Ils n’ont donc pas repris le match, ce qui a été applaudi. Ensuite, on n’a plus parlé de ça. Car c’est déjà quelque chose d’assez angoissant comme cela et puis, il y avait des enfants sur place… On prenait des nouvelles par messages de nos familles.”

Qu’avez-vous fait durant cette période angoissante ?

”Les supporters ont mis une merveilleuse ambiance entre ola et fanfare. Être présent dans ce stade, vivre cela à 35 000 et, en parallèle, recevoir des messages… tu te dis : 'mais qu’est-ce qu’ils sont en train de recevoir comme messages dehors ?' Car en fait il a régné une certaine sérénité et un certain calme. Il n’y a pas eu de mouvement de foule ni de panique. En revanche, on recevait des messages du style : 'prends soin de toi, fais gaffe. Mais quelles sont les infos qu’on ne reçoit pas ?”

Et en sortant du stade, quel a été votre sentiment ?

”Quand on est sorti, j’aurais pu faire des blagues en disant oui, c’était un peu lent. Et, en même temps, j’étais tellement content que la police et la brigade antiterroriste étaient là aussi. Merci les gars, vous êtes là, c’est bien ! Mon angle était plutôt : je continuerai à vivre.”

Une blague à éviter ?

”J’aurais pu éviter la blague sur Di Rupo mais il y avait un truc très humain en fait là-dedans. C’est l’exemple de ce qu’on a vécu à l’intérieur. On attendait et, avec mon voisin néerlandophone avec qui on se faisait de temps en temps un sourire car on ne parle pas la même langue, lui jouait aux échecs, sa copine à Zelda et moi je regardais des vidéos. On passait le temps. Et quand j’ai vu Di Rupo et Galant danser… ben cela m’a mis de bonne humeur (sourire) ! Et puis, je n’ai pas tapé sur lui au final, je lui ai même dit merci (sourire) !”