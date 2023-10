Booder, un humoriste de 45 ans qui s'inquiète du monde actuel : “J’ai peur pour mon fils maintenant”

Et notre public le lui rend bien. “Les Belges sont des connaisseurs d’humour, analyse-t-il en citant Virginie Hocq, Renaud Rutten, Benoit Poelvoorde, François Damiens ou encore les frères Taloche avec qui il a participé au gala de la télé d’Élodie Poux ce mercredi au Festival du rire international de Liège. Artistiquement, vous avez une scène comique très enrichie. Et c’est ce qui fait que le public est très connaisseur. Je le compare souvent au public marocain. Les Marocains, comme les Belges, ne rient pas pour rien. Ils rient vraiment si c’est drôle. Ils ne vont pas rire pour te faire plaisir. C’est un public bon vivant qui aime rire et partager un moment avec un artiste.” C’est pourquoi Booder clôture chaque spectacle par une séance photo ou dédicace. “Ça me permet de remercier les gens d’être venus. Un moment intime, primordial pour moi.”

Deux événements majeurs (la perte d’un ami humoriste et le séisme) vont sont arrivés dernièrement…

”Un été et une rentrée très mouvementée en effet… J’ai coutume de dire qu’un séisme, c’est une catastrophe naturelle et non pas un truc causé par l’humain. Ce n’est pas une guerre. Donc le séisme, que ce soit au Maroc ou ailleurs, la solidarité doit être au rendez-vous. Alors oui, je suis d’origine marocaine. Oui, le Maroc m’a beaucoup touché, car j’avais de la famille dans ce coin à ce moment-là et qui ont été choqués psychologiquement. C’est pour cette raison que j’ai décidé, avec ma production, de reverser une part de la recette du spectacle de Forest national pour la reconstruction des villages. D’autant plus que l’hiver approche. Il y a eu un élan de solidarité les premiers jours et c’est normal. Car on est dans l’émotion et l’urgence. Sauf que c’est un travail de longue haleine sur de nombreuses années. Je suis donc ce dossier de très près. J’avais déjà fait juste avant une soirée avec Gad Elmaleh, Redouane Bougheraba etc., et on a réussi à récolter 435 000 euros. Toutes les recettes, sans cachet aux artistes, vont aux sinistrés marocains.”

Vous êtes un des premiers artistes à vous être mobilisé. Pourquoi ?

”Oui, je l’ai fait pour dire une chose importante à mes yeux. Malheureusement, dans des moments comme ceux-là, il y a quand même des âmes malsaines qui créent des cagnottes pour ramasser de l’argent qui n’arrive jamais. Ce qui est important, c’est que le gouvernement marocain, via le roi du Maroc, a mis en place un compte bancaire sur lequel peut être versé l’argent. Et là, on est sûr que cela va être dispatché.”

"Je ne comprends pas qu'un être humain puisse tuer un autre être humain."

Avec cette crainte, quand on voit l’actualité avec Israël ou la Belgique, qu’un drame n’efface pas l’autre…

”Non, non. Que ce soit pour ce conflit-là ou un autre. Depuis que je suis jeune, j’ai été éduqué comme cela. Je ne comprends pas qu’un être humain puisse tuer un autre être humain. Peu importent ses convictions ou sa religion. Peu importe sa couleur. Je prône le vivre ensemble à travers mon spectacle. Je ne réagis pas sur les conflits dans mes réseaux. Aujourd’hui, certains me le reprochent, mais je trouve cela encore trop frais. Je trouve que ce qui se passe là-bas est intolérable, mais pas que depuis aujourd’hui, depuis des années ! Il y a des chefs d’État qui ont essayé d’amener la paix et cela n’a jamais abouti. Alors moi, je me dis : qu’est-ce que tu veux que moi, pauvre humoriste, j’aille faire ? Je pleure les familles qui meurent et je pleure ce conflit-là, car il y a des morts de part et d’autre. Prendre parti, c’est ne pas être pour la paix. Vivre ensemble est important. La deuxième chose qui est à craindre est que ce conflit-là ne déborde pas jusqu’ici… En Belgique ou en France, où il existe une grosse communauté musulmane ou juive, on a toujours vécu dans la paix entre nous. Il ne faut pas laisser les émotions nous déborder. Avec cette peur de la montée de l’antisémitisme et de l’islamophobie. Que l’on massacre un mec parce qu’il est musulman ou parce qu’il est juif. Tout ça parce qu’il y a eu des morts au Proche-Orient. Il est important de trouver l’axe pour le vivre ensemble.”

Une réalité qui résonne d’autant plus depuis que vous êtes papa ?

”Oui, en effet. Comme beaucoup, j’ai peur pour mon fils (âgé de 12 ans, NdlR.). Dans quoi va-t-il grandir mon enfant ? Dans un antisémitisme ambiant ? Va-t-il connaître 'sale arabe' ou 'sale musulman' quand il marchera dans la rue ? Va-t-il se faire cracher dessus parce qu’il a un prénom arabe ? Je m’inquiète pour ça, mais aussi pour les enfants de mon pote David, qui s’appellent Michael et Fabrice. J’ai peur pour eux, car ils sont de religion juive et je n’ai pas envie qu’on les traite de 'sales juifs'. Même dans 20 ans. Et ce conflit-là, ne règle pas les choses. Prendre parti, c’est choisir un camp et, forcément, un des deux camps n’est pas content. Et nous, quand on est artiste, on n’a pas à choisir de camp. On doit être pour la paix. Posez vos armes, discutez. Je parle très rarement de tout cela, car je ne suis pas politicien et ne veux pas l’être. Je suis humaniste, j’aime les êtres humains. Et quand on regarde tout cela, qui s’en prend plein la gueule ? Le peuple ! Que ce soit les Palestiniens ou les Israéliens. Car les décideurs, eux, ils sont dans leur fauteuil ! Ils mangent, ils boivent et ils sont tranquilles. Mais ils décident d’appuyer sur un bouton pour qu’il y ait la guerre. Mais quand il y a la guerre, qui prend ? Ce sont les familles, les enfants, le peuple ! Eux veulent la paix. Que leurs enfants aillent à l’école et qu’on ne leur dise pas que sur le chemin du retour, ils ont pris un obus, une voiture piégée ou une armée qui leur a sauté dessus. Ça me peine, car moi je suis là pour faire rire les gens, pour rassembler. Je pense que c’est ma mission et j’essaye de la mener à bien. C’est le plus important pour moi.”

Booder, nom de scène de Mohammed Benyamna, né le 13 août 1978 à Bouarfa, est un acteur et humoriste franco-marocain ©cameriere ennio

Un nouveau “Vendredi tout est Booder” avant le retour de “L’école des fans” ?

”On avait fait un pari avec Arthur que j’anime un jour une émission, nous révèle Booder au sujet de la présentation cet été d’un Vendredi tout est permis (VTEP) présenté par Booder. J’ai dit : 'OK, je le fais si on le fait à ma manière.' Il m’a dit : 'Oulala, c’est quoi ta manière ?' Pas d’invités connus, mais que des enfants.” Et l’humoriste de poursuivre. “Arthur a pris le pari, il m’a même accompagné dans cette aventure et cela a eu une audience exceptionnelle. Une des meilleures de VTEP, avec des enfants. Cela a tellement bien marché que TF1 m’a demandé d’en refaire un deuxième volet.”

L’émission vient d’être enregistrée et “on s’est éclaté”. Booder, bientôt reconverti en animateur télé ? “Oh non, pas trop, rétorque-t-il. Je ne suis pas chaud pour ça, car je ne sais pas le faire. Ici, c’est parce que vraiment l’exercice me plaît avec des enfants. Si un jour, on me propose de remettre à jour L’école des fans, pourquoi pas ! Parce que les enfants, ce sont la base d’un pays. Les fondations d’un pays, ce sont les enfants. Si on les éduque à vivre entre nous, à vivre ensemble, ben, plus tard, quand ils seront adultes, on aura moins d’homophobes, d’antisémites et de racistes.”