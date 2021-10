Un concept de vidéo auquel les Flamands ont semblé adhérer. "Pour être honnête, nous ne nous attendions pas à attirer autant de gens. Il y avait même tellement de monde que la police est venue vérifier si nous ne frappions pas trop fort. (rires) Heureusement, notre jeu ne s’est pas arrêté", explique le Youtubeur à nos confrères du Laatste Nieuws. Le but de cette vidéo était de mener une expérience sociale. "Bien sûr, nous étions conscients que certaines personnes iraient trop loin et deviendraient violentes, alors nous avons donné une petite claque pour rester dans le thème", a révélé Dilan, le cameraman. "Cela montre que les gens sont capables de faire beaucoup pour peu d’argent", ont conclu les deux amis.

Après avoir entrainé quelques débordements chez les plus jeunes, notamment dans une école à Erquelinnes , Squid Game a maintenant inspiré un Youtubeur flamand. La série à succès de Netflix , qui est en marge pour devenir le show le plus regardé de la plateforme de streaming, a donné quelques idées à Acacia Jr. Mbenga, un Youtubeur de 21 ans. Dans les rues d'Anvers, il est allé avec son cameraman à la rencontre des passants et les a défié au jeu "ddakji". Le principe, essayer de retourner une carte rouge en lançant une carte bleue. En cas de victoire, les participants recevaient cinq euros, les perdants écopaient eux d'une gifle. L'enjeu était donc bien très éloigné de la série, puisque dans la fiction, la vie des participants est menacée.