Une rare union sacrée

Le 14 avril dernier, lors du dernier Comité de concertation en date (Codeco), il avait été annoncé que le prochain, programmé ce vendredi 23 avril, serait consacré à l’Horeca et à la culture. Si pour le premier secteur, les lignes tracées semblent de plus en plus claires, mais pas forcément bien acceptées par tous, il en va tout autrement pour le second. Le flou est encore complet, tout juste sait-on que les propositions mises sur la table par les acteurs culturels n’ont pas été retenues, comme l’avait fait savoir la ministre Linard.

Face à cette situation dans laquelle les organisations culturelles se sentent de plus en plus méprisées, des proches du dossier nous font remarquer un fait rare : il existe une union sacrée entre les acteurs subsidiés et ceux qui ne le sont pas. C’est ensemble qu’ils ont défendu un plan de déconfinement progressif qu’ils ont soumis aux décideurs politiques et aux experts. Pourtant, tous ne s’y retrouvent pas de la même manière. Imaginer des événements avec des jauges fixées à 100 personnes en intérieur et 200 personnes en extérieur n’est certainement pas rentable pour ceux qui ne bénéficient pas de subsides. Difficiles dans ce cas d’imaginer ces derniers se lancer dans l’aventure. Certainement pas tous.

Soutenu par certains partis de la majorité et par le ministre-président flamand Jan Jambon, ce plan concerté de déconfinement progressif ne fait pas consensus à l’échelon fédéral. Voilà qui explique l’appel à la mobilisation de quelques 90 lieux culturels qui menacent d’ouvrir leurs portes entre le 30 avril et le 8 mai.

Trois mois de "gagnés"?

Ça ne grogne pas que du côté francophone, loin de là. Il nous revient que du côté flamand les grands protagonistes de la culture, on pense au KVS, à Live Nation, etc., sont aussi très mécontents. En particulier contre les virologues.

S’il apparaît que les terrasses dans l’Horeca rouvriront le 8 mai, pour les lieux culturels indoor, il ne faut rien attendre avant le 8 juin nous dit-on. Le 8 juin ? Autant dire le mois de septembre. En effet, qu’elle est la logique de rouvrir partiellement quand la grande majorité des théâtres ferment pendant les mois d’été ? “Cynique, non ?”, nous glisse un proche du dossier. Ce seraient en tout cas trois mois de "gagnés" pour les autorités, même si certains lieux ne manqueront pas de mettre la période à profit malgré tout.

Étant donné ce qu’il y a sur la table, ce Codeco du 23 avril, en théorie consacré à la culture, semble bien parti pour ne faire que… pschiiiiiiiit et creuser un peu plus, si tant est que c'est encore possible, le fossé avec les décideurs.