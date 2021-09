Aux jeunes journalistes, il disait toujours : “Il n’y a pas de petit reportage.” Avec ce passionné de presse quotidienne et de photographie, avec ce véritable amoureux de Bruxelles, il n’y a jamais eu de petite photo. Le départ de ce vrai Ket laisse un vide immense dans le monde de la presse belge. Nous ne le croiserons plus dans la capitale, appareils photo en bandoulière, nous penserons en revanche toujours à lui lorsque nous tomberons sur une de ses photos dans La Dernière Heure ou La Libre Belgique. Adieu Didier, nous ne t’oublierons jamais.

Depuis lundi soir, l’ensemble des membres du groupe IPM pleure Didier Bauweraerts. Photographe pour La Dernière Heure-Les Sports, La Libre Belgique et Paris Match depuis près de trente ans, Didier Bauweraerts a couvert toutes les actualités possibles et imaginables : du reportage de quartier à Bruxelles – son terrain de jeu favori – au gros fait divers en passant par l’interview d’un Premier ministre ou la couverture d’un événement d’ampleur internationale tel que les attentats de Paris et Bruxelles, le crash du Concorde en région parisienne, etc.