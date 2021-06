Les Restos du cœur ont prouvé le souci d’humanité et l’infini respect de l’autre dont Coluche faisait preuve.

Il faisait partie de la bande des cinq qui, en 1989, pour soutenir les Restos du cœur de Coluche, est montée sur scène le temps d’une courte tournée. Au côté de Véronique Sanson, Jean-Jacques Goldman, Eddy Mitchell et Johnny Hallyday, Michel Sardou avait dit oui à Coluche (pour lequel il aurait volontiers voté si ce dernier était allé au bout de sa course à la présidentielle). “Moi, j’étais persuadé qu’on allait faire cette tournée, que ça allait durer un hiver, deux peut-être… Mais vous vous rendez compte ? On est je ne sais combien d’années après et c’est comme ça, malheureusement. C’est assez rude, je n’arrive pas à le comprendre. Ça continue, ça fait des recettes, ça permet à des gens de ne pas crever de faim”, nous confiait récemment le chanteur, dans son appartement parisien.