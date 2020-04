Alors que l'on pensait être arrivé à bout des activité de confinement, J.K. Rowling nous sauve de l'ennui et nous emmène à Poudlard !

C'est sur Twitter que l'écrivaine anglaise J.K. Rowling a annoncé a nouvelle : un nouveau site dédié au plus connu des sorciers vient de voir le jour. Appelé "Harry Potter at Home", le site permet d'accéder à différents contenus, majoritairement en anglais.

Audible, une plateforme de livres audio, proposera par exemple très bientôt le premier tome d'Harry Potter gratuitement à tous ses utilisateurs. Et bonne nouvelle : il sera également disponible en Français !

Et puis sinon, on vous laisse découvrir la fausse bande-annonce montée par les Français de 17Production. La bande annonce parodique a déjà accumulé près de 60 000 vues sur la chaîne youtube officielle de ses créateurs. Un bon moyen de décompresser, et surtout, de retrouver la bande d'Harry Potter !