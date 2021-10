Le thème de la rencontre sera "l'avenir de notre planète", annonce mercredi Business AM, qui organise l'événement avec Canvas. Al Gore est, entre autres, le fondateur et président de "The Climate Reality Project", une organisation à but non lucratif qui vise à proposer des solutions aux changements climatiques. Il est également l'auteur de bestsellers comme "Une vérité qui dérange". Son activité en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique lui a valu le prix Nobel de la paix en 2007.