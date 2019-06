"Il était très très ému quand on a fait cette séance, confie d’emblée celui qui a partagé la vie de Lara Fabian à propos d’Alain Delon et de Je n’aime que toi, la touchante ballade qu’il a interprétée. Il était dans l’émotion parce que la dernière chanson qu’il avait enregistrée datait de 1973. C’était Paroles paroles, avec Dalida, il y a 45 ans. Ce n’est pas comme si Alain Delon se baladait tous les jours dans des studios… De plus, il n’avait plus fait d’images depuis une dizaine d’années et son passage dans Astérix aux Jeux olympiques. Car lui, dans son esprit, il n’allait plus se mêler d’un projet artistique."