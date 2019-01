Divers L’humoriste "low cost" et chroniqueur dude Yann Barthès débarque en Belgique avec son spectacle

"Manger des frites au Burger King à Bruxelles", balance d’emblée Alex Ramires lors de son passage au Théâtre de la Toison d’or en décembre dernier, "c’est comme écouter du Aya Nakamura dans un opéra… Il n’y a rien de noble à tout ça !" Le ton est donné par ce comédien au capital sympathie indéniable, malgré son côté "mélo et drama [qu’il] aime bien".

L’humoriste trentenaire, connu avant tout pour ses parodies low cost de scènes cultes de films (La Petite Sirène, la Reine des neiges ou encore Matrix) et de chanteuses (Shakira, Katy Perry, etc.) monte sur scène avec Sensiblement viril. "J’ai travaillé durant plusieurs mois sur ce show", poursuit celui qui officie aussi à la télé en décryptant des images de manière très personnelle - " Je m’éclate, j’ai trouvé là un bon jouet !" - dans Quotidien, l’émission de Yann Barthès sur TMC. " C’est vraiment mon bébé, je peux être totalement ce que je suis sur scène. Les vidéos sont plutôt des hommages, donc je m’efface derrière le personnage. Et ce serait trop kitch de les faire sur scène. "

Sur scène par contre,vous assumez votre homosexualité…

