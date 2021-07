La rentrée s’annonce chargée pour Alex Vizorek. L’humoriste belge sera partout, vraiment partout. Sur scène avec son nouveau spectacle rodé à Bruxelles et qu’il présente en ce moment à Avignon. À la radio bien entendu, avec sa chronique matinale sur France Inter. Et avec ses comparses de Par Jupiter ! les après-midi. Et désormais aussi en télévision.

Après avoir officié auprès de Thierry Ardisson, il rejoint la nouvelle mouture de Télématin. Laurent Bignolas a tiré sa révérence la semaine dernière. C’est le tandem Thomas Sotto-Julie Vignali qui prend le relais à la rentrée. Il sera à l’antenne de la matinale la plus regardée du lundi au jeudi, tandis que Damien Thévenot et Maya Lauqué seront les lève-tôt du week-end annonce le Journal du Dimanche.