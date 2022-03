Sur les réseaux sociaux, l’association féministe Stop Fisha a fait un constat écœurant. "Alors que le peuple ukrainien combat une guerre qui lui a été imposée et lutte pour sa survie, le cybersexisme ciblant les Ukrainiennes explose".

Depuis le début de la guerre en Ukraine, jeudi 24 février dernier, des internautes hypersexualisent les Ukrainiennes.

Sur Google Trends, un outil de Google Labs qui permet de suivre en temps réel la popularité des termes recherchés sur Google, l’intérêt pour les recherches "ukrainian girls" et"ukrainian porn" ont explosé à la fin de la semaine dernière dans tous les pays confondus.

Même constat du côté des sites pornographiques tels que Pornhub. Ici, les termes "ukrainian", "ukraine" et "ukrainian girl" apparaissent eux aussi tout en haut de la liste des sujets en "tendance".

Tom Farr, à la tête de la défense juridique de l’association britannique Centre to End All Sexual Exploitation (Cease), s'indigne sur Twitter. "Les profondeurs absolues de la souffrance et de la misère humaine ne sont qu’une autre 'catégorie' pour l’industrie pornographique. Elle prend tous les aspects de notre humanité, les transforme en produits les plus dépravés et déshumanisés qui soient, puis nous les revend."