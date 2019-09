" Quand j’ai quitté RTL en 2015, j’étais d’accord avec la décision du patron car moi, il m’aurait été impossible de prendre une telle décision, confesse André Torrent, qui se voyait déjà mourir à l’antenne. Ça ne veut pas dire qu’il faut s’accrocher éternellement à un micro ou à une caméra de télévision. Car il est bien aussi de revenir quand ça fait un moment qu’on ne vous a plus vu. L’important, c’est de laisser un bon souvenir et, du coup, on voudra bien vous revoir."

Et voilà donc le célèbre animateur de Chanson à la carte de retour à la RTBF. "Je suis venu pour la première fois aux studios RTBF de Mons, j’avais 15 ans , sourit celui qui a 73 aujourd’hui. Ce fut une de mes toutes premières radios. Un bon souvenir. C’était là que se faisaient les émissions de jeunes à l’époque (sourire) !"

(...)