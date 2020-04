La plateforme américaine lance sa chaîne éducative pour les enfants.

Privés d’école à cause du confinement, les enfants rattrapent leurs heures de cours perdues grâce aux leçons envoyées par leurs professeurs. À côté de cela, les médias jouent également leur rôle éducatif. Après avoir lancé une playlist pour "s’occuper à la maison", Youtube propose, depuis le 10 avril dernier, Apprendre à la maison, un site temporaire regroupant plusieurs vidéos éducatives. Une façon de "compléter" l’éducation prodiguée par les professionnels de l’enseignement et d’offrir une issue de secours aux parents à cours d’idées." Alors que les écoles à travers le monde sont contraintes de fermer leurs portes et que les familles se retrouvent à la maison, nous souhaitons contribuer à ce que l’apprentissage puisse continuer malgré tout", peut-on lire sur la célèbre plateforme américaine qui ajoute que "ces ressources n’ont pas vocation à remplacer les devoirs confiés par les enseignants mais pourront nous l’espérons compléter ce travail."

Des contenus diversifiés et pour tous

Au programme, "des ressources et activités à destination des parents et familles, imaginées par des créateurs spécialisés et permettant de rendre les prochains jours aussi éducatifs et amusants que possible." On y retrouve du contenu classé par catégories (maternelle, 5 ans et plus et 13 ans et plus) et par thématiques. Les plus jeunes pourront, par exemple, apprendre à compter, à réciter l’alphabet ou encore s’amuser grâce à leurs héros préférés parmi lesquels on retrouve Pinpin et Lili, Kirikou en encore Didou.

Dès l’âge de 5 ans, les plus curieux pourront, par exemple, cliquer sur "1 jour, 1 question", une vidéo qui propose de répondre, chaque jour pendant une minute et 30 secondes, à une question posée par un enfant, telles que "Comment la population mondiale évolue-t-elle ? "ou encore "C’est quoi les urgences ?", pour ne citer qu’elles. "L’intention est d’aider l’enfant à construire son propre raisonnement et à obtenir les clés qui lui permettront de se forger sa propre opinion", peut-on lire sur la plateforme.

Les plus grands sont, eux, accompagnés par des chaînes de Youtubeurs éducatifs reconnus tels que Dr Nozman pour les sciences ou encore Cyrus Noth pour la philosophie. Mais également par le contenu des émissions comme C’est pas sorcier, des archives de l’INA ou encore des expositions du Grand Palais.

Pour plus de facilités, Youtube crée des playlists pour ses utilisateurs. Il ne suffit donc à vos enfants qu’à cliquer sur celle de leur choix et de laisser défiler les vidéos qui leur permettront d’apprendre en s’amusant.