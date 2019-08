"J'ai pas mal d'opportunités dans divers domaines" nous confie l'ex-animateur star de la station radio

"J'étais comme un poisson dans l'eau à NRJ avec des personnes formidables...", nous confie l'animateur vedette des soirées de la station radio qu'il arrête après seulement 10 mois. "Partir est difficile et émouvant mais c'était un choix nécessaire. Dès maintenant, on travaille en équipe pour amener quelque chose de different."

S'il ne peut pas encore dire où il va aller ("j'ai pas mal d'opportunités dans divers domaines"), Vinz Kanté était la star du mercato radio la saison dernière. Souvenez-vous de son buzz avec la véritable panthère noire (clin d'oeil au logo de NRJ) dans les rues d'Anderlecht. Pour rappel, l'animateur préféré des ados avait été piqué à Fun Radio en 2018 pour redynamiser la tranche -dès 21 heures- la plus "fun" justement de NRJ Belgique.

Avec ses deux acolytes (Nigel et Lara) aussi farfelus que lui, Vinz avait su insuffler un vent nouveau à tel point qu'il avait même glané une heure d'écoute en plus en cours de saison. Dès 20 heures, l'homme fort de la libre antenne -et des réseaux sociaux avec son concept de NRJ School Up- décrochait donc déjà ses gags téléphoniques et on en passe pour devenir le roi des audiences juste avant l'été. NRJ est donc désormais à la recherche de son digne remplaçant.