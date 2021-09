Après 35 ans, la RTBF a décidé de mettre fin à toute collaboration avec Pierre Kroll. En effet, le caricaturiste ne fera pas sa rentrée sur le média. Interrogé à ce sujet par nos confrères du Soir chez qui il collabore également, Pierre Kroll est quelque peu amer.

"La RTBF m'a laissé entendre sans vraiment le dire, que les raisons de la fin de ma collaboration seraient budgétaires. Mais aucune raison officielle ne m'a été communiquée. Et quoi qu'il en soit, cela n'enlèverait rien au caractère regrettable de la décision. Le dessin fait réfléchir le téléspectateur. Il met une intention dans l'image et cela peut évidemment créer des malentendus dont certains éditeurs et producteurs ne veulent plus aujourd'hui. Je ne juge pas mais je constate simplement que la RTBF n'a plus envie de me voir dessiner en direct dans les débats télévisés", confie-t-il.

L'artiste était connu pour ses dessins moqueurs, dotés d'un certain humour et toujours empreints d'une touche de pédagogie. Il a d'ailleurs tenu à rappeler l'importance des dessins de presse, notamment depuis le célèbre et triste attentat de Charlie Hebdo. "Avant la polémique des caricatures de Mahomet, dessiner l'actualité était sans danger. Ceux que ça choquait ou que ça n'intéressait pas, ne regardaient pas. Aujourd'hui, plus personne ne passe à côté et c'est ce qui rend le dessin de presse d'autant plus indispensable, à condition qu'il soit bien compris. Je ne ferme aucune porte pour l'avenir. Je pense qu'il y a quantité de lieux de parole possibles, à la RTBF ou ailleurs", a-t-il notamment expliqué.