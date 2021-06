La défaite des Bleus offre aux Belges une occasion en or de prendre leur revanche sur leurs voisins. Après les nombreuses moqueries concernant le "seum" suite à la demi-finale de 2018, certains humoristes en ont profité pour se payer la tête des champions du monde . C'est le cas notamment d' Alex Vizorek et de Guillermo Guiz. Nos compatriotes, tous deux chroniqueurs sur France Inter, n'ont pas manqué de vanner leurs collègues. Mais il n'y a pas que de l'équipe de Deschamps dont s'est moqué Guillermo Guiz. Il en a en effet profité pour tacler gentiment les Diables rouges.Revenant sur la victoire de notre équipe nationale face au Portugal, l'humoriste ne s'est pas montré impressionné par ce huitième de finale. "On a joué comme des sacs à foutre, j'étais tendu de ouf. Quand la Belgique a marqué, j'ai crié tellement fort que le GIGN (le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale) a débarqué", a-t-il ironisé.Guillermo Guiz s'est montré perplexe quant à l'issue du match. "Au final, on a gagné, je ne sais pas comment on a fait. Ils analysent le truc au Vatican", a-t-il encore ajouté. "Il y a suspicion de miracle. Le pape François m'a appelé, il m'a dit: 'Quand j'arrête, je veux que ce soit Thibaut Courtois qui reprenne ma place vraiment'."Enfin, le Belge n'a pas caché son inquiétude quand au quart de finale face à l'Italie. "Il y a quand même un gros risque qu'on se fasse défoncer, c'est pour ça que je préférais ne pas parler de foot ce matin", a-t-il conclu.