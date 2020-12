"Je ne suis pas Madonna! Euh... Maradona!"

Bref, après Sarah Grosjean (alias l'ex-Pouf Jessica du Grand Cactus) que l'on a pu voir dimanche dernier dans Raconte-moi des salades , au tour de sa comparse Clitorine d'arriver sur la chaîne concurrente. Et dans une capsule vidéo comique dont le premier épisode est sorti ce jeudi soir. Intitulée Madonna, la capsule parodie -avec une Bénédicte Philippon déguisée en reine de la pop- la confusion des noms entre Diego Maradona et la Madone lors du décès du footballeur argentin. Une vidéo savoureusement drôle et sexy à voir ci-dessous ou sur RTLPlay , la plateforme de streaming de RTL-TVI. "