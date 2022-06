"J’arrête Tipik radio ce 24 juin", nous confirme Ivan, à qui la radio n’a fait aucune autre proposition. " Cela fait dix ans que je fais du flux musical en solo l’après-midi, j’avais envie d’autre chose, bosser en équipe. Être seul dans mon petit studio rendait le temps long et parfois frustrant… J’ai donc fait part de ma décision et on a décidé de stopper la collaboration."

Si son départ n’est en rien lié avec celui de Selim et Malou, le coanimateur, avec Cathy Immelen, de l’Escape Show sur Tipik en télé comprend les divergences de visions et autres désaccords au sein de la radio. "À la suite des plutôt bonnes audiences (de 2,71 % de parts de marché lors de la vague CIM de mai-août 2021 à 3,72 % pour celle de janvier-avril 2022, NdlR), la direction n’est pas ravie que plusieurs s’en aillent car elle voulait maintenir la grille telle quelle à la rentrée. Mais comme, nous, on avait envie de changement, de quelque chose de plus artistique, cela collait moins avec leur vision plus ‘standard.’" Ivan ne continue donc pas sur les ondes, mais a priori bien en télé. Il n’a pas encore réfléchi où il sera à la rentrée prochaine.