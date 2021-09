Son retour sur le devant de la scène, Arnaud Tsamère le doit notamment à… sa dépression. "À un moment donné, à la quarantaine, la vie te rappelle qu’il y a des problématiques d’adultes qui arrivent, nous confie l’humoriste de 46 ans qui sera dès ce vendredi en tournée en Belgique (www.odlive.be). À 30 ans, tu as la bonne idée de tomber fou amoureux, tu as l’âge de te marier et puis, tout à coup, tu découvres que le divorce existe. " Voilà qui explique pourquoi son spectacle s’appelle Deux mariages et un enterrement. " Depuis quatre ans, j’ai effectivement pris un concentré de grosses tuiles sur la tronche avec deux mariages et deux divorces. Avec aussi la naissance de mon fils, un événement heureux mais qui complique le processus de séparation. Sans oublier la maladie de mon père, parti en six mois d’un cancer… J’étais donc bel et bien dans un état dépressif. Tellement de merdes me tombaient sans cesse sur la tête. "

Arnaud Tsamère en était même arrivé au point "de vouloir arrêter ce métier-là". "Je n’avais plus envie de rire. Car, pour faire rire, il faut être rempli de quelque chose. Je me sentais vide, éteint. Et comme j’ai toujours accepté le fait de devoir un jour faire quelque chose d’autre de ma vie, comme le sport automobile ou du coaching en entreprises, je pensais que le moment était arrivé. Je n’étais plus en phase avec le métier."

Mais Jérémy Ferrari, humoriste mais aussi votre producteur, vous a fait changer d’avis…