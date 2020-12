La chanteuse et humoriste a cette fois composé une chanson pour encourager un participant du Vendée Globe. Pour faire plaisir à Arnaud Boissières, fan de la Belge, parti faire une course de voile autour du monde, son équipage a contacté Laura Laune pour lui demander de lui écrire une chanson.

"J'ai été contacté par une personne de l'équipe d'Arnaud Boissières, qui est un skippeur de ouf du Vendée Globe. Il m'a dit: "Dans une interview, il a dit qu'il aimait beaucoup de ce que tu faisais. Alors, est-ce que tu serais OK de lui faire une surprise. C'est à dire qu'on lui dit rien, tu lui prépares un petit message d’encouragement et on lui envoie là-bas sur son bateau, en plein milieu des mers australes". J'ai trouvé l'idée trop cool et quoi de mieux que lui faire une petite chanson? " explique-t-elle en introduction à sa composition.

Et comme bon nombre de ses chansons, ça commence bien... avant de piquer quelque peu !

"Ce qui marche le mieux

Pour aider les gens pour de vrai

C’est de leur dire la vérité

Oh tu vas perdre, Arnaud Boissières

Il vaut mieux que tu rentres maintenant

De t’acharner à quoi ça sert

Tu seras dernier comme tous les ans" , lui balance-t-elle notamment.

En plein milieu des mers, le skippeur a réagit en direct depuis son bateau : "Excellent ! Elle se fout bien de ma gueule d’ailleurs ! Ça fait super plaisir !."