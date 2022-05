Le 2 mai 2012, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles adoptait un décret rendant obligatoire la gratuité des musées subventionnés chaque premier dimanche du mois. Dans la foulée se créa l’asbl Arts&Publics pour promouvoir la mesure.

Rapidement, elle a structuré son activité et développe depuis 2017 un ambitieux programme d’insertion socioprofessionnelle destiné spécifiquement aux artistes et aux animateurs culturels qui émargent aux CPAS (article 60).

En cinq ans, la Bamba (Brigade d’animation et de médiation culturelle de Bruxelles et des alentours) a ainsi formé 87 personnes, dont 66 ont été engagées pendant un an ou deux dans l’association sous contrat Article 60.

Mais que recouvre la notion de médiation culturelle ? "Je cite volontiers le sociologue Serge Saada qui compare le médiateur culturel à un "entremetteur" de la culture qui aide, oriente, sans jamais contraindre, le spectateur le plus éloigné de la culture", explique Jacques Remacle, administrateur-délégué et fondateur de l’asbl,

Coup de boost

Si la crise du coronavirus a mis à l’arrêt une large partie du secteur culturel, elle a aussi paradoxalement permis à l’asbl de développer tous ses outils de remise à l’emploi principalement grâce à deux mandats en économie sociale.

Autre belle réussite de ces dernières années : le développement du pôle Jeu Video&Société dont la création du jeu COVIDeogames, par et pour les jeunes, pour les sensibiliser à la crise sanitaire.

"Ce projet illustre parfaitement notre vision sur le jeu vidéo comme véritable objet culturel et pédagogique, poursuit Jacques Remacle, le jeu vidéo est aujourd’hui une des principales industries culturelles au monde et il est de l’intégrer dans nos stratégies culturelles ou pédagogiques."

Outre l’organisation aujourd’hui d’un 1er mai festif et gratuit à la Fonderie, l’asbl propose deux journées d’études les 4 et 5 mai et invite le vendredi 6 mai à LaVallée à partir de 14h toutes celles et ceux qui ont contribué à cette décennie. Avec entre autres une Foire aux projets vidéoludiques, des expos artistiques, une expo consacrée à l’histoire de son pôle Jeu vidéo, une animation Retrogaming avec 32 places de jeux, des ateliers créatifs et autres animations musicales.

Plus d’infos : artsetpublics.be