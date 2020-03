En avril prochain, c’est au Far West qu’Artus donnera rendez-vous à son public belge. L’humoriste révélé par On n’demande qu’à en rire sur France 2 et redécouvert dans Danse avec les stars ou dans les émissions d’Arthur, monte sur scène avec DavidéJonatown, sa première pièce de théâtre, loufoque et caricaturale, co-écrite avec son meilleur ami, Romain Chevalier. Dans cette dernière, où il donne la réplique à d’autres humoristes, il incarne Billy, un éleveur de cochons qui se retrouve embarqué dans une compétition ayant pour but d’élire le nouveau shérif de la ville de DavidéJonatown. Sachant à peine se servir d’un revolver, Billy, qui n’a pas du tout l’étoffe d’un héros, devra pourtant affronter les autres candidats en lice lors de duels où tous les coups sont permis…