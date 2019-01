Danseur de légende, chanteur hors pair et artiste planétaire, le portrait de Michael Jackon n’est plus à faire. Et pourtant, le phénomène regorge encore de suprises au vu de cette expo qui met davantage l’accent sur son côté pop art plutôt que musical. "Cette exposition ne s’intéresse pas tant à la biographie de Michael Jackson qu’à l’impact du Roi de la Pop sur les artistes contemporains", stipule d’emblée l’écriteau à l’entrée du Grand Palais de Paris, à côté d’un sompteux tableau anachronique représentant l’artiste sur un cheval. "La dimension chorégraphique est spécialement à l’honneur."

