Au Kings, la vanne fait son grand retour DiversVidéo Stéphanie Bocart

Après trois mois de léthargie, le Kings of Comedy Club a rouvert ses portes ce 1er juillet. Entre stress, excitation et émotion. Tant du côté du public que des humoristes P-E, Serine Ayari, Gaëtan Delferière, Farah et Kody.