Chaque publication des audiences radio par le Cim, l’organisme chargé de les calculer, donne lieu au même ballet, celui des communiqués de presse euphoriques ou, à tout le moins, d’autosatisfaction. Car en décortiquant les chiffres chacun trouve une raison de se féliciter de ses résultats : la reine des audiences, bien entendu ; mais aussi celle qui a enregistré la plus forte progression, celle qui repart à la hausse après avoir été prise dans la spirale descendante, celle qui affiche le plus grand nombre d’auditeurs (ce qui ne signifie pas qu’elle est la plus écoutée, subtilité des calculs !), celle qui est la première sur un public cible, aussi étroit soit-il, etc. Bref, à l’instar de L’école des fans de Jacques Martin, tout le monde ou presque gagne à tous les coups.