Vivacité (14,03%) maintient sa deuxième position, toujours devant Radio Contact (11,99%). Classic 21 (11,30%) ravit la quatrième place à Bel RTL (9,81%). Viennent ensuite La Première (7,30%), NRJ (6,72%), Pure (4,27%), Musiq'3 (2,19%), Fun Radio (2,03%), Nostalgie+ (1,65%), DH Radio (1,38%) et Viva+ (0,45%). Plus loin derrière, on retrouve aussi Tarmac (0,17%), Chérie (0,14%), 1RCF (0,05%), Jam (0,03%) et RTBF MIX (0,02%).

Les réseaux provinciaux ont également été scrutés. Sud Radio (Hainaut, 0,60%) se positionne devant Must FM (Namur-Luxembourg, 0,38%), la radio liégeoise Maximum FM (0,33%), Antipode (Brabant wallon, 0,20%) et BXFM (Bruxelles, 0,01%).

En Flandre, Radio 2 (VRT) domine toujours le paysage radiophonique avec 29% des parts de marché, devant Q-Music (10,45%) et MNM (VRT, 10,07%).

La consommation radiophonique et la méthodologie du CIM ont été modifiées en raison de la pandémie de coronavirus. Avant le Covid-19, 70% des personnes interviewées par l'étude étaient recrutées en face à face, à leur domicile, et 30% via internet. Les enquêtes face à face ont été remplacées par des enquêtes téléphoniques dès le mois de mai. Il n'y a pas eu d'enquêtes en mars et avril.