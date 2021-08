Ancienne voix connue de Fun Radio et de la RTBF, Audrey a démarré sa troisième saison sur NRJ, ce lundi soir, avec Les Fous du soir. De 20 heures à minuit, l’animatrice et Olivier Duroy font la fête sur la station à la panthère et invitent les auditeurs à participer à leurs délires. "L’année dernière, on n’a pas pu aller sur le terrain à cause du Covid. Mais, cette saison, ça va changer. On sera encore plus proche des gens, explique-t-elle. On fera les cons toute la semaine à part le jeudi où on consacre deux heures de la soirée aux discussions avec un psychologue. Avec lui, on aborde des sujets trash comme le suicide ou encore le viol."