Chaque jour, les Belges passent des heures à regarder des vidéos et notamment de nombreux tutoriels.

Qu’avez-vous envie de faire aujourd’hui ? Apprendre l’anglais ? Construire une machine à café à partir d’un simple bout de bois ? Sculpter une chaise ? Ou créer une boîte pour y ranger vos petits secrets ? Il semblerait que désormais, le plus dur n’est pas de savoir comment y parvenir mais de choisir parmi toutes ces possibilités, tant il existe des solutions sur Internet… pour tout ! Ouvrez votre navigateur Internet favori, tapotez deux ou trois mots-clés et hop !, le tour est joué.

En l’espace d’une seconde, vous voyez apparaître des centaines (voire des milliers !) de résultats. Parmi ceux-ci, vous trouverez certainement de nombreux tutoriels. Car Internet est une mine d’or pour apprendre, ou chacun peut contribuer à aider les autres. Ces dernières années, les guides d’apprentissage se sont multipliés, tant et si bien que le mot "tuto" a fait son apparition dans le Petit Larousse en 2016. L’objectif est simple : apprendre au spectateur quelque chose, que ce soit mental ou manuel. Les tutoriels en format écrit sont répandus mais l’essor de la vidéo touche également le secteur, et les plateformes comme YouTube sont remplies de tutos en tout genre.

Il faut dire que les Belges sont particulièrement friands de l’écran : en 2019, une étude estimait que les Belges passent 4 h 46 par jour à regarder des vidéos. "Tout le monde s’y met, et dès le plus jeune âge !", commente Alexandra Balikdjian, psychologue de la consommation à l’ULB. Si aucune étude n’a été réalisée en Belgique sur le sujet, une étude menée en 2018 en France prouve en effet que les tutoriels sont bel et bien dans l’air du temps : les vidéos qui permettent de s’instruire seraient prisées par près de 75 % des Français. Et 20 % d’entre eux seraient adeptes de tutoriels sur des produits, des services et des conseils pratiques. Et si demain, vous vous lanciez, vous aussi ?