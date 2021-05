"Début de carrière dans le banditisme", plaisante d’emblée l’humoriste, au sujet de son action rebelle menée ce samedi soir au Théâtre de la Toison d’or et en soutien à Still Standing for Culture (ouverture symbolique de quelques lieux culturels en pleine crise sanitaire). En effet, la chroniqueuse belge de France Inter a joué devant "75 zinzins qui ont risqué 250 euros d’amende pour venir voir mon spectacle de blagues !" 75 spectateurs étaient donc bel et bien présents dans une salle de 220 places. Soit une rangée libre entre chaque rangée occupée et un siège vide entre chaque groupe ou bulle. " Et cela ne s’est pas du tout senti au niveau ambiance, on avait l’impression que la salle était pleine ! C’était vraiment super ‘chanmé’, super cool !" Avant d’ajouter que "ça semblait surréaliste de remonter sur scène. Trop marrant de voir des gens dans la salle. Et trop bizarre d’y avoir droit. Les gens étaient très enthousiasmés dès le départ. Rien que pendant le pitch d’introduction, quand on disait de bien garder son masque, le public rigolait déjà (sourire) !"