À 70 ans, Chantal Ladesou n’est pas prête à prendre sa retraite. L’humoriste revient d’ailleurs sur scène avec On The Road Again.

"J’ai toujours envie de continuer et de voir de nouvelles choses" , nous confie une Chantal Ladesou en grande forme et dont la célèbre voix rauque se retrouve encore aujourd’hui en radio, en télé, au cinéma mais aussi sur scène avec On The Road Again. "Toujours sur la route, non-stop ! Parce que j’aime ce métier, tout simplement. J’ai tellement voulu le faire pendant dans années… et, en plus, c’est de mieux en mieux. Alors pourquoi arrêter ?"

N’avez-vous toutefois jamais pensé abandonner ?

"Si, il y a eu des moments de découragements… À un moment donné, j’avais d’ailleurs convoqué mes deux garçons, qui étaient mes premiers fans et supporters. Je leur avais dit : ‘Voilà, je vous annonce que je vais arrêter.’ Leurs têtes étaient tellement dépitées… que j’ai dit non. Je me suis dit que je n’allais pas faire ça et que je l’avais dit pour rigoler ! Je me vois au contraire mourir sur scène. J’adore tellement ça, c’est mon moteur ! C’est fatiguant… mais c’est aussi comme une drogue… bien dure (rire) ! Ma retraite sera sur scène, j’en suis persuadée."

(...)