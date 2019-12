Le célèbre artiste Banksy - dont la véritable identité est toujours inconnue - a publié une vidéo de sa nouvelle œuvre sur son compte Instagram.

Dans celle-ci, on peut voir un SDF à la barbe blanche en train de s'installer sur un banc. Quand l'artiste dézoome, on constate la présence de deux rennes peints sur le mur derrière lui. Les animaux semblent le tirer comme s'il était le Père Noël lui-même dans son traîneau. Sauf que, loin de la féerie de Noël, l'homme est en réalité un SDF qui dormira sur ce banc, dans le froid, toute la nuit.

Comme pour ses autres réalisations, Banksy a une fois encore choisi de dénoncer des situations qui lui tiennent à coeur.

Dans son post, il a tenu à remercier les habitants de Birmingham, où la vidéo a été filmée. "Durant les vingt minutes où on a filmé Ryan sur ce banc, des passants lui ont offert une boisson chaude, deux barres de chocolat et un briquet et ce, alors qu'il ne leur avait rien demandé."

De quoi rappeler à tout un chacun qu'il est important d'aider les sans-abris, encore plus en hiver.