Génie ou vandale, Banksy ? Telle est la question que tout le monde se pose depuis l’existence du mythique street artiste qui agite les foules autant par ses œuvres engagées que pour son célèbre anonymat. Et le visiteur est invité à réfléchir à la question : provocateur ou rebelle ?, artiste ou hommes d’affaires ? “Le but est de comprendre l’authentique génie, nous confie le russe Alexander Nachkebiya, commissaire et curateur de l’exposition qui a débuté en 2018 à Moscou. Ressentir les étincelles de son art et de son âme. C’est aussi pour cela qu’on va revoir plusieurs fois la Mona Lisa, pour ressentir ce qu’elle dégage.”

Avant de conclure sur le titre de son exposition, organisée en Belgique par Exhibition Hub (qui avait déjà fait l’expo immersive de Klimt et Van Gogh).