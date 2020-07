"Fais pas ton Barlos sur la route ! Si tu ne sais pas te contrôler, on va le faire pour toi." Tel est le message de la nouvelle campagne de sensibilisation de Bruxelles Mobilité qui s’appuie sur des statistiques accablantes. "En 2019, alcool et drogues ont joué un rôle dans 11 % des accidents graves à Bruxelles. La même année, 20 % des Bruxellois âgés de 18 à 34 ans admettaient avoir conduit - ou s’être déplacé - au moins une fois sous influence de drogue au cours du mois écoulé." Il y avait là de quoi faire réagir nos stars bruxelloises, rôles principaux de cette mystérieuse série Barlos .

"On vous a tous fait croire qu’il s’agissait d’une grosse fiction bruxelloise. Or il s’agit d’une communication de feu sur la prévention de l’alcool ou de la drogue au volant", lance l’influente Silent Jill, alias Jill Vandermeulen de RTL-TVi, fière de faire partie de ce projet, au même titre que l’humoriste Kody et le comédien Mourade Zeguendi.