"Ce n’est pas une critique, c’est du factuel, insiste Baudouin Remy, ancien journaliste de la RTBF et porte-parole de la Task-Force Nope For Culture, au sujet de tout un pan culturel non subventionné qui est laissé pour compte par la ministre Bénédicte Linard. Ou quand le secteur culturel privé, privé de spectacles et d’aides en cette crise sanitaire, est obligé de s’unir en Fédération (de la culture indépendante) pour se défendre et avoir du poids face au monde politique belge qui n’a d’yeux que pour la culture -déjà- subsidié. “Politiquement, il y a un endroit où on ne sait pas ranger les choses, déplore Baudouin Remy pour qui les compensations sont jugées insuffisantes et inégalitaires. Côté francophone, la culture est la compétence de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et puisqu’elle est une compétence culturelle, on dit que, économiquement, il faut soit limiter soit interdire les aides. Pourquoi ? Car ce n’est pas nous, c’est les autres !” Et le producteur de la revue politico-satirique Sois Belge et tais-toi de poursuivre. “Et du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on nous dit à nous, à la culture non subventionnée, que nous ne sommes pas reconnus donc nous ne rentrons pas dans le cadre des arrêtés ministériels qui ont été écrits. Bienvenue en politique.”

“La politique, c’est de choisir qui on aide”

Sans même évoquer le fait que la Flandre a bénéficié davantage d’aides -10 fois plus- que la Wallonie, Baudouin Remy précise là où le bat blesse. “La politique, c’est de choisir qui elle aide. Le droit existe pour la politique de décider librement des subsides et elle a l’obligation de les motiver. Et c’est comme ça que les politiques se font ramasser devant le conseil d’État de temps en temps.” La culture ne sait donc rien faire sans politique ? “Sans aides, sans subsides et sans recettes, non, concède-t-il. On ne critique pas, on constate simplement qu’il a fallu un an pour qu’on sorte de la logique d’un arrêté ministériel qui ferme la porte à toute la culture non subventionnée.”