Médias Rendu le 2 novembre, un jugement donne raison sur toute la ligne à Stéphane Rosenblatt licencié abusivement par RTL.

Que se passe-t-il chez RTL Belgium ? L’annonce jeudi du départ de Bérénice, personnalité emblématique de Bel RTL et de RTL-TVI, ravive l’interrogation alors que le groupe privé a récemment été racheté par Rossel et DPG Media. Depuis le plan de restructuration #evolve, les bruits courent sur l’ambiance dans les couloirs avenue Georgin. Les observateurs s’accordaient pourtant à dire que RTL Belgium avait plutôt bien négocié cette première dans son histoire avec "seulement" 88 départs sur les 105 initialement pressentis.

Si l’image de l’entreprise n’avait pas été si écornée que ça, l’affaire Rosenblatt qui a suivi s’est avérée bien plus désastreuse. Fin juillet 2018, après 33 années de maison, le directeur de la télévision était prié de prendre la porte à son retour de congé, sans préavis et sans indemnités. Pourquoi ? À cause d’un différend qui tourne autour de Bel RTL. Membre du Comité de direction depuis 1993, directeur de l’information depuis 2002, il a pris la direction générale de la télévision 13 ans plus tard. Une compétence à laquelle était associée une responsabilité pour les contenus transversaux.

Mais en 2017, dans le cadre d’#evolve, Stéphane Rosenblatt était contraint de céder la direction de l’information à Laurent Haulotte. En guise de compensation, il recevait la responsabilité des contenus de Bel RTL. Une charge qui lui était retirée dès l’année suivante au profit d’Erwin Lapraille promu patron des radios du groupe. Stéphane Rosenblatt y a vu une rétrogradation. "Nous sommes arrivés à un stade où les nouveaux changements que tu veux m’imposer constituent en ce qui me concerne une véritable rétrogradation. Il y a les intérêts du groupe et tout le monde sait combien j’y suis loyal mais il y a aussi mes droits", fait-il valoir dans un mail adressé au CEO Philippe Delusinne le 23 mai 2018. Les contre-propositions formulées par ce dernier n’ayant pas éteint l’incendie, le directeur de la télévision a intenté une action en justice. Le 25 juillet 2018, il était débarqué manu militari.

a pu consulter le jugement prononcé par la deuxième chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles..