Son premier titre, Freedom, sera disponible le 10 juin prochain sur les plateformes.

En janvier dernier, La Grand Cactus mettait fin à sa collaboration avec Bénédicte Philippon et Sarah Grosjean alias Les Poufs. Une histoire qui a eu un écho médiatique important début 2020... Aujourd’hui, les deux comédiennes continuent leur petit bout de chemin séparément. De son côté, Bénédicte Philippon a décidé de réaliser son "rêve de petite fille" en se lançant dans la chanson. Le 10 juin prochain, cette dernière sortira un premier titre pop-rock intitulé Freedom sous son nom de scène Lulla B (Lullaby signifie “berceuse” en anglais). “C’est une chanson en anglais très solaire. Elle parle de liberté. Un bon sujet alors qu’on vient tout juste de sortir d’une période de confinement”, nous explique celle qui en plus de se retrouver derrière le micro est également l'auteur des textes de ses chansons.

"Comme plein de gens, j’étais dans des groupes de pop rock étant plus jeune. A 21 ans, j'ai complètement laissé tomber la chanson parce que je devais faire un choix en sortant du Conservatoire. A ce moment-là, j'ai choisi la comédie et l'humour. Mais, je gardais ce vieux rêve dans un tiroir", raconte-t-elle. "J'ai trouvé un texte qui collait bien à une composition de John Beff. On a fait des tests et on s'est lancé."

Freedom sortira, dans un premier temps, sur les plateformes avant de, peut-être, si le succès est au rendez-vous, passer sur les ondes radiophoniques.

De retour à la RTBF

Une nouvelle corde à l'arc de Bénédicte Philippon qui ne s'écarte pas du monde de la comédie pour autant. À la rentrée, la jeune femme sera de retour à la RTBF. Non pas au Grand Cactus, où elle assure qu’elle ne retournera pas tant que Jérôme de Warzée sera aux commandes, mais dans la websérie Les Anonymes qui sera diffusée à la rentrée prochaine. Elle prépare également son one woman show.