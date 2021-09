Bérénice, évincée d’Europe 1 après trois semaines, réagit : "Ce n’est pas grave !" Divers Charles Van Dievort © BAUWERAERTS DIDIER

L’information a surpris tout le monde. Moins de trois semaines après avoir pris les commandes de la matinale du week-end sur Europe 1, Bérénice devait rendre son tablier.



Une déception ? "Vous pouvez rassurer tout le monde, je vais bien, s’empresse-t-elle de nous dire en riant. En lisant les titres dans la presse, j’avais l’impression d’avoir perdu quelqu’un, les médias étaient plus dépités que moi. Moi, en aucun cas. Je n’ai pas de problème avec ce qui s’est passé. Nos métiers sont éphémères. Ils le sont de plus en plus. CNews et Canal + sont partenaires d’Europe 1. Dans une année présidentielle, le meilleur moyen de mettre en radio une émission télé, c’était ce créneau-là. Je cède donc ma place sans souci. Ce n’est pas grave, c’est le jeu. Je ne suis pas triste. Mon orgueil n’est pas touché et mes compétences encore moins."