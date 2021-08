Ce jeudi matin, RTL Belgium annonçait, via un communiqué de presse, le départ de Bérénice après 30 ans de bons et loyaux services sur RTL-TVI et Bel RTL.

L'annonce du départ de Bérénice n'a pas laissé ses collègues indifférents. Sur Facebook, Hervé Meillon, son ancien camarade de Balle au centre, déclare: "BÉRÉNICE QUITTE RTL BELGIUM : Natalie que moi, j'appelle toujours Bérénice a partagé des moments d'antenne en radio et en télé avec moi ! Elle a eu du mérite car à l'époque le métier me prenait beaucoup de temps et parfois emballait mon caractère. Bérénice pour moi est plus qu'une collègue, c'est une amie... elle est de ma famille. Elle aime profondément le public, elle aime les gens francs et compétents, c'est notre point commun, parfois nos coups de gueule ne plaisaient pas. C'est une grande professionnelle qui quitte le groupe RTL Belgium à qui nous devons beaucoup. Elle a de la mémoire, mais pas de la rancune et je pense que c'est la plus belle qualité de notre métier. Bérénice a le sens de l'à-propos et parfois un peu trop. Son talent est multiple, le théâtre, la pub, le ciné. Permettez-moi simplement de finir en disant que laisser partir des gens qui ont du talent est une perte pour l'antenne. Je la connais, elle reviendra avec panache ...où ? Affaire à suivre ! Quand quelqu'un prend la peine de quitter, c'est que tout commence. Sois heureuse ma béré. Hervé Meillon."

Contacté par nos soins, Olivier Leborgne, son collègue et ami, a également réagi à son départ : "Je suis surpris et triste d'apprendre le départ de Bérénice qui est une amie avant d'être une collègue, déclare-t-il. Elle reste l'une des voix incontournables de la radio des 30 dernières années. Bérénice, c'est une personnalité, un caractère. Je respecte son choix mais je serai triste de ne plus la croiser dans les couloirs. Qui sait, on se retrouvera peut-être autre part ou, en tout cas, autour d'un bon verre."