Pour le Dr. Bertand Piccard, qui a fait le tour du monde à bord du Solar Impulse, il n’est pas grave d’échouer. Ce qui l’est, c’est de ne pas avoir essayé.

Issu d’une famille de scientifiques, de pionniers et d’aventuriers, Bertrand Piccard, psychiatre de formation, a toujours aimé repousser les limites. Qu’elles soient physiques ou mentales. Depuis quatre ans, avec sa fondation Solar Impulse, l’explorateur suisse, connu pour avoir bouclé le tour du monde avec un avion solaire, a travaillé dur avec ses équipes pour labelliser 1000 solutions à la fois bonnes pour l’environnement et pour l’économie. Et quand le petit-fils d’Auguste Piccard, ce savant helvète qui inspira Hergé quand il créa le professeur Tournesol, explique sa démarche, forcément, nous sommes tout ouïe…

Vous écrivez “Le tour du monde sans carburant réalisé par Solar Impulse est à considérer comme une aventure riche de sens destinée à encourager les gens à protéger notre qualité de vie en favorisant l’efficacité énergétique et en utilisant des énergies renouvelables”. Aujourd’hui, la Fondation Solar Impulse prolonge cette aventure et s’engage dans la prise de mesures concrètes en faveur du changement climatique. Dites-nous en plus…

“La politique climatique est une histoire de fausses promesses et de résistance au changement chez ceux qui croient encore devoir choisir entre écologie et économie. Trop de gouvernements et d’entreprises annoncent des objectifs de neutralité carbone pour 2050 sans avoir les solutions concrètes à mettre en œuvre pour les atteindre. Nous allons changer cela. Nous sommes des innovateurs, experts, scientifiques, financiers, chefs d’entreprise, responsables politiques, et voulons montrer une image enthousiasmante de la transition écologique qui crée des emplois et offre de nouvelles opportunités industrielles. Nous sommes optimistes. Depuis le succès du premier tour du monde en avion solaire, la Fondation Solar Impulse, ses experts et ses partenaires ont identifié, analysé et labélisé 1000 solutions technologiques capables de protéger l’environnement de façon financièrement rentable. Ces solutions sont propres, efficientes, lucratives… et disponibles dès aujourd’hui. Elles réduisent l’impact environnemental de la construction et de la mobilité, de l’industrie et de l’agriculture, de la consommation d’eau et d’énergie, tout en assurant développement économique et prospérité sociale pour tous. Non pas dans un siècle ou une décennie, mais aujourd’hui même.”