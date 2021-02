En interdisant un concert donné dans les mêmes conditions que les offices religieux autorisés, les autorités viennent de donner le bâton pour se faire battre. Elles ne doivent plus se demander pourquoi des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent contre l'incohérence d'un certain nombre de mesures prises pour endiguer l'épidémie de Covid-19.